سوهاج.. رفع حالة الطوارئ الطبية ودعم مصابي حادث طما وأسر الضحايا

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أشرف محمد القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالتنسيق العاجل مع الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، لتقديم كافة أوجه الدعم الفوري لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم الدراجات البخارية بمركز طما.

وشدد على رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفى طما المركزي لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وتضمنت توجيهات المحافظ تخصيص سيارات إسعاف مجهزة بشكل فوري لنقل المصابين إلى أي مستشفى آخر في حال استدعت حالتهم الصحية الإحالة، مع التوجيه بسرعة استخراج تصاريح الدفن لجثامين الضحايا فور صدور قرار النيابة العامة المختصة بهذا الشأن.

جاءت التكليفات عقب استقبال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والصحة العامة بلاغاً يفيد بمصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إثر وقوع حادث سير أليم لدراجات بخارية أثناء مشاركتهم في حفل زفاف على الطريق الزراعي الغربي (أسيوط - سوهاج).

وفي هذا السياق، يتقدم اللواء طارق راشد بخالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، مؤكداً متابعته المستمرة لتداعيات الحادث الحزينة وتوفير كل الرعاية للمتضررين.