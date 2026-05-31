ترقب في بيوت سوهاج.. إعلان نتائج ابتدائي يبدأ الثلاثاء ويستمر 3 أيام

تستعد آلاف الأسر بمحافظة سوهاج لاستقبال نتائج امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني 2025/2026، بعد إعلان مديرية التربية والتعليم الجدول الزمني الرسمي لظهور النتائج بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وكشفت المديرية أن إعلان النتائج سيجري على مدار ثلاثة أيام متتالية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات، وذلك لضمان حصول كل تلميذ على حقه كاملًا في التقييم.

نتائج صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج

وتبدأ أولى مراحل إعلان النتائج يوم الثلاثاء 2 يونيو بإدارات ساقلتة والمنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام، فيما تعلن مدارس إدارات طهطا وجهينة والمراغة وسوهاج وأخميم نتائجها يوم الأربعاء 3 يونيو، على أن تختتم إدارة طما التعليمية أعمال إعلان النتائج يوم الخميس 4 يونيو.

وأكدت مديرية التربية والتعليم أن النتائج ستكون متاحة داخل المدارس الحكومية والرسمية للغات والخاصة عربي ولغات، من خلال لوحات الإعلانات المعتمدة، بما يتيح للتلاميذ وأولياء الأمور الاطلاع عليها بسهولة وفي إطار من التنظيم والانضباط.

وفي الوقت نفسه، أوضحت المديرية خريطة المواعيد المقبلة الخاصة بالمرحلة الابتدائية، حيث تقرر عقد تقييم البرنامج العلاجي للصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الأسبوع الأخير من أغسطس المقبل، بينما تنطلق امتحانات الدور الثاني للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي اعتبارًا من 18 يوليو 2026.

ويأتي إعلان المواعيد في إطار خطة تعليم سوهاج لتنظيم أعمال الامتحانات والنتائج وفق جدول زمني واضح، يضمن سرعة إعلان النتائج ودقتها، ويمنح أولياء الأمور رؤية مبكرة للاستعداد للمراحل التعليمية التالية.