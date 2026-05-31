محافظات

محافظ سوهاج يعلن انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، والتي تستمر حتى 19 يونيو المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأكد المحافظ، أن المرحلة الأولى من الموجة، التي نُفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 22 مايو الجاري، أسفرت عن إزالة 745 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بواقع 33 فدان و7 قيراط و 8 أسهم بمختلف مراكز المحافظة.

محافظة سوهاج

بالإضافة إلى 322 حالة مخالفة بالمتغيرات المكانية بواقع 39473 متر مربع ، أشار محافظ سوهاج، إلى أن الموجه 29 بمختلف مراحلها تستهدف تنفيذ 3749 قرار إزالة بنطاق الأراضي الزراعية و1334 مختلفة سجلتها المتغيرات المكانية بناطق المحافظة.

وأوضح راشد، أن غرف العمليات بالمحافظة تُباشر أعمالها بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ورصد ومتابعة حالات التعدي أولاً بأول، وتوجيه الحملات الفورية لردع المخالفين وتطبيق القانون.

وشدد راشد، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري والحاسم لقرارات الإزالة والتصدي بكل قوة لأي محاولات تعدٍ جديدة.

وأكد أن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم ولن تسمح بعودة المخالفات أو التهاون مع المعتدين على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ودعا المواطنين إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، تجنبًا للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بكل عدالة وشفافية على الجميع دون استثناء.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مع التشديد على المتابعة المستمرة وسرعة الاستجابة لرصد أي مخالفة والتعامل الفوري معها.

