نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أشرفت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على عبور نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، من دون الحصول على موافقة من الجانب الإيراني.

وأوضح المسؤول أن القوات الأمريكية كثفت في الفترة الأخيرة جهودها لتنسيق حركة السفن التجارية في الممر المائي الاستراتيجي، في ظل استمرار المخاطر الأمنية وتعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وبحسب التقرير، فإن غالبية السفن التي تلقت المساعدة الأمريكية عمدت إلى إيقاف أجهزة الاتصال والتتبع الخاصة بها أثناء العبور، بهدف تقليل فرص رصدها من قبل البحرية الإيرانية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.