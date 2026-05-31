تكهنات وقلق من المكاسب.. وزير خارجية إيران: المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة

علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على المفاوضات مع الولايات المتحدة قائلاً: "المحادثات وتبادل الرسائل مستمران".

وأضاف عراقجي أن "كل ما يُقال الآن مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤه أهمية".

وفي وقت سابق، نقلت سي بي إس عن مصادرها أن تعديلات ترامب على مذكرة التفاهم كانت جوهرية إلى حد ما لكن تفاصيلها لم تكن متاحة على الفور.



وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.



ونقلت سي إن إن عن مسئولين أمريكيين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز.



ووفق تصريحات المسئولين ؛ أعرب ترامب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق.