سي بي إس: ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق

ذكرت شبكة سي بي إس عن مسؤول أمريكي، أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح سي بي إس عن مسؤول أمريكي، أنّ تعديلات ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما لكن تفاصيلها لم تكن متاحة على الفور، مشيرًا، إلى أنّ ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز.

وواصل المسؤول الأمريكي، أنّ ترامب أعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق.