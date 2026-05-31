رقم خرافي.. تعرف على قيمة مكافأة باريس سان جيرمان بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية، عن قيمة الجوائز المادية التي سيحصل عليها فريق باريس سان جيرمان بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

كان فريق باريس سان جيرمان قد توّج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي على حساب آرسنال، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ووفقًا لـ Football Daily New فإنه من المتوقع أن يحصل باريس سان جيرمان على ما يقارب 150 مليون يورو من حملته الفائزة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي تتمثل في:.

مكافآت باريس سان جيرمان



حقوق البث التلفزيوني: 34 مليون يورو.

مدفوعات معامل اليويفا: 11 مليون يورو.

مشاركة مرحلة الدوري: 18.6 مليون يورو.

مكافآت الأداء في مرحلة الدوري: 18.7 مليون يورو.

التأهل إلى دور الـ16: 11 مليون يورو.

التأهل إلى ربع النهائي: 12.5 مليون يورو.

التأهل إلى نصف النهائي: 15 مليون يورو.

التأهل إلى النهائي: 18.5 مليون يورو.

مكافأة الفوز بدوري أبطال أوروبا: 6.5 مليون يورو.

مكافأة المشاركة في كأس السوبر الأوروبي: 4 ملايين يورو.

لقد جمع باريس سان جيرمان الآن 300 مليون يورو من دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين فقط، باستثناء إيرادات أيام المباريات وبيع التذاكر.

