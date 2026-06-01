قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي سمح بعبور 70 سفينة عبر هرمز بعيدا عن إيران
مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم 1 يونيو 2026 كاملة
بريطانيا تحذر: أوقفوا التصعيد في لبنان وأعيدوا المسار الدبلوماسي
اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو
فض الأحراز في محاكمة 22 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. الثلاثاء
متحدث الرئاسة: إعداد تصور شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
بي واي دي Ti7 الهجينة 2026 | صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في هجوم مسيرة على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية
أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر
لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار.. صواريخ حزب الله تضرب العمق الإسرائيلي
اتحاد الكرة: فيفا يراجع المصروفات 3 مرات سنويا.. وكل مليم مسند بالورق
8 شهداء في غارة إسرائيلية على دير الزهراني جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد الفترة المخصصة لتقديم مستندات تراخيص الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، لتستمر حتى يوم 30 يونيو الجاري، وذلك بهدف منح الأندية فرصة إضافية لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة القارية.

فرصة جديدة لتسوية الملفات العالقة

ويأتي قرار التمديد في إطار حرص الاتحاد على مساعدة الأندية في إنهاء الملفات والإجراءات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بإيقاف القيد والمستحقات المالية، والتي تمثل أحد أهم الشروط الأساسية للحصول على الترخيص والمشاركة في المنافسات القارية خلال الموسم الجديد.

إجازة عيد الأضحى وراء التأجيل

وأكد الاتحاد أن قرار مد المهلة جاء نتيجة توقف العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى، الأمر الذي تسبب في تأخر عدد من الأندية في استكمال وتجهيز المستندات المطلوبة داخل المواعيد المحددة سابقًا، وهو ما استدعى منحها وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات اللازمة.

مراجعة دقيقة قبل إرسال الملفات

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء المهلة الجديدة في فحص ومراجعة ملفات الأندية المتقدمة للحصول على التراخيص، للتأكد من استيفائها جميع الشروط والمعايير المطلوبة، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو القانوني، قبل اعتمادها بشكل نهائي.

الرخصة القارية شرط أساسي للمشاركة

وتكتسب عملية استخراج التراخيص أهمية كبيرة في ظل اشتراط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حصول الأندية المشاركة في بطولاته المختلفة على الرخصة القارية، باعتبارها أحد المعايير الأساسية التي تضمن التزام الأندية باللوائح المنظمة للمسابقات.

ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري الملفات المستوفية للشروط إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل نهاية شهر يونيو، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا والسماح للأندية المؤهلة بالمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل

اتحاد الكرة دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة

أوقعته في شباكها ليسقط ضحية بين شركائها.. حكاية عشيقة رجل مهم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بإستمرار التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب مدارس اللغات

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الإبتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

موعد عودة العمل بعد اجازة عيد الأضحى

الأثنين أم الثلاثاء؟.. موعد عودة الموظفين والبنوك والمدارس للعمل

ترشيحاتنا

الذهب

دار الإفتاء: الشبكة عند فسخ الخطوبة ملك للخاطب وليس للمخطوبة حق فيها

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف السابق: يجوز سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من أموال الزكاة

الأموال

هل للزوج حق في راتب زوجته الموظفة؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

شئون البيئة بالشرقية: حملات للتفتيش على 9 منشآت غذائية وصناعية.. صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

فيديو

أحمد حاتم

ماذا حدث لـ أحمد حاتم؟.. صورة من رحلته بعد الحج تثير قلق الجمهور

صورة الفتاة

حبس صاحبة فيديوهات تيك توك في شرم الشيخ 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد