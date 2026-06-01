اتحاد الكرة يمد مهلة تراخيص الأندية لنهاية يونيو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد الفترة المخصصة لتقديم مستندات تراخيص الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، لتستمر حتى يوم 30 يونيو الجاري، وذلك بهدف منح الأندية فرصة إضافية لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة القارية.

فرصة جديدة لتسوية الملفات العالقة

ويأتي قرار التمديد في إطار حرص الاتحاد على مساعدة الأندية في إنهاء الملفات والإجراءات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بإيقاف القيد والمستحقات المالية، والتي تمثل أحد أهم الشروط الأساسية للحصول على الترخيص والمشاركة في المنافسات القارية خلال الموسم الجديد.

إجازة عيد الأضحى وراء التأجيل

وأكد الاتحاد أن قرار مد المهلة جاء نتيجة توقف العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى، الأمر الذي تسبب في تأخر عدد من الأندية في استكمال وتجهيز المستندات المطلوبة داخل المواعيد المحددة سابقًا، وهو ما استدعى منحها وقتًا إضافيًا لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات اللازمة.

مراجعة دقيقة قبل إرسال الملفات

ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم عقب انتهاء المهلة الجديدة في فحص ومراجعة ملفات الأندية المتقدمة للحصول على التراخيص، للتأكد من استيفائها جميع الشروط والمعايير المطلوبة، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو القانوني، قبل اعتمادها بشكل نهائي.

الرخصة القارية شرط أساسي للمشاركة

وتكتسب عملية استخراج التراخيص أهمية كبيرة في ظل اشتراط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حصول الأندية المشاركة في بطولاته المختلفة على الرخصة القارية، باعتبارها أحد المعايير الأساسية التي تضمن التزام الأندية باللوائح المنظمة للمسابقات.

ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري الملفات المستوفية للشروط إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل نهاية شهر يونيو، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا والسماح للأندية المؤهلة بالمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل