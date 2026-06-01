تعديلات جديدة قد تغيّر شكل اللعبة وتضع حدًا لإضاعة الوقت.. كأس العالم 2026

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وبينما يتركز اهتمام الجماهير على المنافسة المنتظرة داخل المستطيل الأخضر تبرز مجموعة من التعديلات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تطوير اللعبة وزيادة الوقت الفعلي للعب والحد من ظاهرة إضاعة الوقت التي أصبحت محل انتقاد واسع خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين أبرز التعديلات المتداولة فرض فترة راحة قصيرة لشرب المياه خلال كل شوط من المباراة في خطوة تستهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين ومساعدتهم في التعامل مع المجهود البدني الكبير الذي تفرضه المباريات خاصة مع اختلاف الظروف المناخية بين المدن المستضيفة للبطولة.

كما تتجه الأنظار إلى الدور المتزايد لتقنية حكم الفيديو المساعد حيث تشير التعديلات المقترحة إلى إمكانية توسيع نطاق تدخل التقنية في عدد أكبر من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بما يساعد الحكام على اتخاذ قرارات أكثر دقة ويقلل من الأخطاء التي قد تؤثر على نتائج المباريات.

وفي إطار مواجهة إضاعة الوقت تتضمن الإجراءات الجديدة تشديد الرقابة على تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى مع فرض عقوبات فورية على حالات التأخير غير المبررة.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على نسق اللعب ومنع التوقفات المتكررة التي تؤثر على متعة المباريات.

وتشمل التعديلات أيضًا قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بعملية التبديل إذ سيكون على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب خلال فترة زمنية محددة بينما قد يواجه فريقه عقوبات تنظيمية في حال التأخير.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع استغلال التبديلات كوسيلة لإهدار الوقت خلال الدقائق الأخيرة من اللقاءات.

أما فيما يتعلق بالإصابات فتسعى القوانين الجديدة إلى تنظيم عملية العلاج داخل الملعب بشكل أكبر حيث يخضع اللاعب المصاب لإجراءات تضمن عدم استغلال التوقفات الطبية في تعطيل سير المباراة مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة اللاعبين وحقهم في الحصول على الرعاية اللازمة.

وتولي الجهات المنظمة اهتمامًا خاصًا بسلوك اللاعبين داخل أرض الملعب إذ تتجه التعديلات نحو التعامل بحزم مع الاعتراضات المبالغ فيها على قرارات الحكام أو أي تصرفات من شأنها التأثير على سير المباراة.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط وترسيخ مبدأ احترام القرارات التحكيمية طوال أحداث اللقاء.

وقد تسهم هذه التعديلات في تقديم مباريات أكثر سرعة وحيوية خلال كأس العالم 2026 خاصة في ظل التركيز على زيادة الوقت الفعلي للعب وتقليل فترات التوقف غير الضرورية.

كما يتوقع أن تساعد في رفع مستوى المنافسة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المنتخبات المشاركة.

ويبقى الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو تطوير كرة القدم بما يتناسب مع متطلبات اللعبة الحديثة وتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم تجمع بين المتعة والإثارة والانضباط في بطولة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.