قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن
البرلمان العربي يدين عدوان كيان الاحتلال الغاشم على لبنان
بدء التقديم الإلكتروني لأولى ابتدائي ورياض الأطفال 2026/2027.. مواعيد وشروط ورابط
موافقة برلمانية على موازنة الإسكان والمرافق للسنة المالية 2026/2027
لأول مرة منذ 62 عاما.. عمدة نيويورك المسلم يرفض حضور "يوم إسرائيل"
الصحابة استغربوا.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل رؤيته للنبي
فرصة ولا فخ.. هل حان وقت شراء الذهب قبل ما سعره يزيد؟
زوجان و4 أبناء وشقيق الأب.. ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية | صور
حرب جديدة من فيفا على إهدار الوقت.. لماذا قرر الاتحاد الدولي التدخل في إصابات حراس المرمى؟.. تفاصيل مثيرة
محامي الطفل ياسين: حكم النقض انتصار للعدالة ويؤكد الثقة في القضاء المصري
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لمشروعات التنمية والبنية التحتية في جنوب السودان
الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية وتناقش مخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديلات جديدة قد تغيّر شكل اللعبة وتضع حدًا لإضاعة الوقت.. كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
القسم الرياضي

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وبينما يتركز اهتمام الجماهير على المنافسة المنتظرة داخل المستطيل الأخضر تبرز مجموعة من التعديلات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تطوير اللعبة وزيادة الوقت الفعلي للعب والحد من ظاهرة إضاعة الوقت التي أصبحت محل انتقاد واسع خلال السنوات الأخيرة.

ومن بين أبرز التعديلات المتداولة فرض فترة راحة قصيرة لشرب المياه خلال كل شوط من المباراة في خطوة تستهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين ومساعدتهم في التعامل مع المجهود البدني الكبير الذي تفرضه المباريات خاصة مع اختلاف الظروف المناخية بين المدن المستضيفة للبطولة.

كما تتجه الأنظار إلى الدور المتزايد لتقنية حكم الفيديو المساعد حيث تشير التعديلات المقترحة إلى إمكانية توسيع نطاق تدخل التقنية في عدد أكبر من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بما يساعد الحكام على اتخاذ قرارات أكثر دقة ويقلل من الأخطاء التي قد تؤثر على نتائج المباريات.

وفي إطار مواجهة إضاعة الوقت تتضمن الإجراءات الجديدة تشديد الرقابة على تنفيذ رميات التماس وركلات المرمى مع فرض عقوبات فورية على حالات التأخير غير المبررة.

ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحفاظ على نسق اللعب ومنع التوقفات المتكررة التي تؤثر على متعة المباريات.

وتشمل التعديلات أيضًا قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بعملية التبديل إذ سيكون على اللاعب المستبدل مغادرة أرض الملعب خلال فترة زمنية محددة بينما قد يواجه فريقه عقوبات تنظيمية في حال التأخير.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع استغلال التبديلات كوسيلة لإهدار الوقت خلال الدقائق الأخيرة من اللقاءات.

أما فيما يتعلق بالإصابات فتسعى القوانين الجديدة إلى تنظيم عملية العلاج داخل الملعب بشكل أكبر حيث يخضع اللاعب المصاب لإجراءات تضمن عدم استغلال التوقفات الطبية في تعطيل سير المباراة مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة اللاعبين وحقهم في الحصول على الرعاية اللازمة.

وتولي الجهات المنظمة اهتمامًا خاصًا بسلوك اللاعبين داخل أرض الملعب إذ تتجه التعديلات نحو التعامل بحزم مع الاعتراضات المبالغ فيها على قرارات الحكام أو أي تصرفات من شأنها التأثير على سير المباراة.

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط وترسيخ مبدأ احترام القرارات التحكيمية طوال أحداث اللقاء.

وقد تسهم هذه التعديلات في تقديم مباريات أكثر سرعة وحيوية خلال كأس العالم 2026 خاصة في ظل التركيز على زيادة الوقت الفعلي للعب وتقليل فترات التوقف غير الضرورية.

كما يتوقع أن تساعد في رفع مستوى المنافسة وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المنتخبات المشاركة.

ويبقى الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو تطوير كرة القدم بما يتناسب مع متطلبات اللعبة الحديثة وتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم تجمع بين المتعة والإثارة والانضباط في بطولة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم تعديلات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 1 مايو

الذهب

الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام

عداد الكهرباء

فعل واحد اليوم في عداد الكهرباء يوفرلك مئات الجنيهات

طلاب

أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيًا.. مفاجأة سارة وقرارات سرية

ترشيحاتنا

نتنياهو

غضب في الشارع الإسرائيلي من استمرار العمليات في لبنان..آخر التطورات

وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي: نسعى لفرض سيطرة أمنية على منطقة الليطاني

السعودية

الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت

بالصور

بسعر 39 ألف جنيه.. مى عز الدين تثير الجدل بفستان أنيق

ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها
ى عز الدين تثير الجدل بفستاها بسعر 39 الف جنيها

نسخة من والدتها.. ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت
نسخة من والدتها..ابنة غادة عادل تثير الجدل بفستان ملفت

طريقة عمل خبز الصاج.. عيش الشاورما

طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..
طريقة عمل خبز الصاج ( عيش الشاورما)..

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد