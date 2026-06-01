تونس تختبر جاهزيتها أمام النمسا قبل انطلاق كأس العالم 2026

يخوض المنتخب التونسي الأول لكرة القدم مواجهة ودية قوية أمام منتخب النمسا مساء اليوم الإثنين، ضمن استعداداته النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق خلال الأيام المقبلة بمشاركة نخبة منتخبات العالم.

وتأتي هذه المباراة في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني لمنتخب تونس، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل خوض منافسات المونديال، خاصة أن المنتخب التونسي ينتظره مشوار صعب في دور المجموعات.

مجموعة قوية تنتظر منتخب تونس في المونديال

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب تونس في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات هولندا والسويد واليابان، وهي مجموعة تبدو متوازنة لكنها تحمل العديد من التحديات لنسور قرطاج.

ويأمل المنتخب التونسي في الظهور بصورة قوية خلال البطولة وتحقيق نتائج إيجابية تمنحه فرصة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، مستفيدًا من الخبرات التي يمتلكها عدد من لاعبيه في البطولات الدولية الكبرى.

ملعب المباراة يستضيف المواجهة الودية

تقام المباراة على ملعب إرنست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا، أحد أبرز الملاعب في أوروبا، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من هذه المواجهة الودية قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

وتعد المباراة فرصة مهمة للجهاز الفني للمنتخب التونسي لتجربة بعض الخطط والتكتيكات، بالإضافة إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإثبات جاهزيتهم قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض منافسات كأس العالم.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة تونس والنمسا اليوم الإثنين في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تقام في السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت تونس.

ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر تطبيق البث الرقمي الخاص بالمنصة الناقلة، على أن يتولى المعلق الرياضي نوفل الباشي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة، التي تحظى باهتمام كبير من الجماهير التونسية قبل انطلاق المونديال