أحمد شوبير يكشف سبب استبعاد بن رمضان من قائمة منتخب تونس

علق أحمد شوبير على حالة الجدل التي صاحبت استبعاد محمد علي بن رمضان من قائمة منتخب تونس، مؤكدًا أن القرار لا يرتبط بمستوى اللاعب أو مشاركاته مع الأهلي كما تردد خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير، خلال حديثه عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن المدير الفني للمنتخب التونسي يعتمد رؤية فنية خاصة في اختيار عناصره، موضحًا أن استبعاد بن رمضان يأتي ضمن سياسة يتبعها المدرب منذ فترة، تقوم على التجديد ومنح الفرصة لأسماء جديدة داخل المنتخب.

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بتراجع مستوى لاعب الأهلي أو عدم مشاركته بشكل أساسي، مستشهدًا بقرارات سابقة للمدرب نفسه، بعدما استبعد أسماءً بارزة مثل فرجاني ساسي رغم تألقه مع الغرافة، وكذلك علي معلول الذي يقدم مستويات قوية مع الصفاقسي.

وأوضح شوبير أن مدرب تونس يتأثر كثيرًا بالمدرسة الأوروبية بحكم إقامته المستمرة في فرنسا، وهو ما ينعكس على طريقته في بناء المنتخب واختياراته الفنية، خاصة فيما يتعلق بضخ عناصر جديدة وتجهيز فريق للمستقبل.

كما شهدت قائمة منتخب تونس غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، في واحدة من أبرز مفاجآت القائمة الأخيرة.