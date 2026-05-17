خطأ فني يضرب الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.. والعُملاء لا يستطيعون الوصول لخدمات الإنترنت

شهد موقع البنك الأهلي المصري الإلكتروني خلال الساعات الأخيرة ظهور رسائل خطأ مفاجئة لعدد من المستخدمين أثناء محاولة الدخول إلى بعض الخدمات الإلكترونية، ما تسبب في تعذر استكمال العمليات على الموقع بشكل مؤقت.

وظهرت للمستخدمين رسائل تفيد بوجود “مشكلة تقنية” داخل النظام تمنع استكمال الطلبات، من بينها رسالة باللغة الإنجليزية نصها:

“this service has encountered a technical problem that might prevent further processing”، مع مطالبة العملاء بإعادة المحاولة لاحقًا.

كما ظهرت رسالة أخرى باللغة العربية تفيد بوجود خطأ في الأنظمة يحمل رقمًا مرجعيًا، جاء نصها:

“خطأ في رقم 309837251 في أنظمتنا قد يمنعك من الاستمرار في تنفيذ طلبك.. برجاء المحاولة مرة أخرى”.

وبحسب ما رصده مستخدمون، فإن المشكلة ظهرت أثناء تصفح خدمات الموقع الإلكتروني الخاصة بأسعار الصرف وبعض الخدمات البنكية الأخرى، وسط شكاوى من بطء التحميل وعدم القدرة على استكمال الإجراءات.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من البنك الأهلي المصري يوضح سبب العطل الفني أو موعد عودة الخدمات بشكل كامل، بينما يرجح أن تكون المشكلة ناتجة عن ضغط على الخوادم أو أعمال تحديث تقنية داخلية.

ويُعد موقع البنك الأهلي المصري من أكثر المواقع البنكية استخدامًا في مصر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والاستعلامات الإلكترونية من جانب العملاء.