الرئيس السيسي : مشروع الدلتا الجديدة لم يكن يتم إلا بأيدي المصريين وتضافر أجهزة الدولة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم / الأحد /، أن مشروع الدلتا الجديدة لم يكن يتم إلا بأيدي المصريين وتضافر أجهزة الدولة مع بعضها البعض.

وفي مداخلة للرئيس خلال افتتاح مشروع "الدلتا الجديدة" التنموي المتكامل في مدينة الضبعة طالب من بهاء الدين الغنام المدير التنفيذي لـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة" شرح المشروع بدقة للمصريين والمستثمرين.. مضيفا "هناك إعلاميون ومستثمرون.. وضح خريطة مراحل تطور الدلتا الجديدة للمصريين ليروا حجم ما تم تنفيذه من مشروعات".

وأضاف الرئيس السيسي " لابد من الشرح الدقيق بالتفاصيل.. وزارة الري والكهرباء والزراعة قدموا مليارات، نحن نتحدث عن مساحة أرض ضخمة للغاية نفذ فيها مسارات للمياه ومسارات الكهرباء والطرق، لابد من شرح كل ذلك حتى يفرح المصريون ببلدهم وبانفسهم.