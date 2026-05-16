العثور على جثة شاب داخل بطانية في ترعة بشبين القناطر| تفاصيل

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على جثة شاب طافية داخل ترعة، ملفوفة داخل بطانية ومثبتة بحبال وأحجار، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، لتبدأ جهود مكثفة لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

بلاغا بالواقعة

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتولا وملفوف داخل بطانية وملقى بترعة دائرة المركز.

كشفت التحريات التي قادها رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب يُدعى إبراهيم، مقتولًا وملفوفًا داخل بطانية، وملقى بأحد الترع بدائرة المركز.



وأكدت التحريات، أن بداية الواقعة تعود إلى استعارة أحد المتهمين ويدعى أحمد.ح الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، بحجة قضاء مشوار، وعقب مرور فترة تواصل المجني عليه مع المتهم لاسترداد الدراجة، فأخبره الأخير أن الدراجة نفد منها الوقود.



وأضافت التحريات، أن المتهم طلب من المجني عليه إحضار كمية من البنزين والتوجه إليه لاستلام دراجته النارية، وبالفعل أحضر المجني عليه زجاجة بداخلها بنزين، وتوجه إلى المكان الذي حدده له المتهم، قبل أن تتطور الأحداث وتقع الجريمة.



وأكدت التحريات أنه فور وصول المجني عليه إلى مكان تواجد الدراجة النارية، تفاجأ بوجود المتهم واثنين آخرين، تعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وأضافت التحريات أن المتهمين وضعوا الجثة داخل بطانية، ثم ربطوها بواسطة حبال، وإضافة أحجار إليها لإثقالها، قبل أن يتخلصوا منها بإلقائها في إحدى الترع بدائرة المركز، في محاولة لإخفاء معالم جريمتهم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد أماكن المتهمين الثلاثة وضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.