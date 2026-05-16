محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مبنيين مخالفين على مساحة 350 مترًا بالقناطر

استكمل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولاته الميدانية اليوم بقيادة حملة مكبرة بمدينة القناطر الخيرية لإزالة التعديات ومخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة على مستوى الجمهورية للتصدي الحاسم لكافة صور التعدي واسترداد حقوقها، حيث تتواصل الحملات في جميع المراكز والأحياء على قدم وساق لضبط المخالفات في مهدها دون تهاون.



وأكد المحافظ أن ما يتم تنفيذه من حملات إزالة يأتي ضمن منظومة وطنية متكاملة تستهدف فرض سيادة القانون واستعادة حق الدولة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ممتدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط العمراني وحماية الأراضي من أي تعديات.

وشهد محافظ القليوبية ميدانياً أعمال الإزالة الكلية لمبنيين مخالفين، حيث تبين أن الحالة الأولى عبارة عن منزل مقام على أرض زراعية مملوكة للدولة، بينما الحالة الثانية عبارة عن مبنى مقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، بإجمالي مساحة 350 مترًا مربعًا.

وأكد المحافظ أن حضوره الميداني لبعض أعمال الإزالة يأتي للتأكيد على اهتمام الدولة بحماية أراضيها وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على أن القانون فوق الجميع، وذلك عقب بعض محاولات الاعتراض من الأهالي على تنفيذ الإزالة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة أقرّت منظومة متكاملة للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات، تضمنت قوانين للتصالح وأخرى للتقنين بشروط ومحددات واضحة وملزمة للجميع، تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية ولا يجوز استخدامها للتحايل أو استمرار المخالفات.

وبمعدات ولودرات المحافظة ومجلس المدينة، جرى تنفيذ الإزالة الكاملة للمبنيين حتى سطح الأرض، مع استمرار الحملات بشكل يومي في مختلف المراكز والأحياء للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها.

وعقب تنفيذ الإزالات، وجّه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكداً استمرار جهود الدولة في حماية الرقعة الزراعية ومواجهة أي تعديات دون تهاون.

كما شدد المحافظ في ختام الحملة على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة من خلال منظومة المتغيرات المكانية والرصد الرقمي، لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفة فور ظهورها.