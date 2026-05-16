مستقبل وطن: استعدادات التموين لعيد الأضحى تعكس جاهزية الدولة لحماية المواطن

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الاستعدادات المكثفة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك تعكس حالة من الجاهزية العالية والرؤية الاستباقية التي تتبناها الدولة المصرية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال المواسم التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك والطلب على السلع الأساسية واللحوم والأضاحي.

وقال "عبد السميع"، في بيان اليوم السبت، إن إعلان وزارة التموين عن تجهيز 20 شادرًا لبيع الخراف الحية للأضاحي، إلى جانب استمرار عمل منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال وقفة العيد والأيام الثلاثة الأولى، يمثل خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتوفير البدائل المناسبة بأسعار عادلة ومنضبطة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على الأسواق.

وأوضح أن الدولة أصبحت تعتمد خلال السنوات الأخيرة على سياسة التدخل الإيجابي والمنظم في الأسواق، وهو ما ساهم بشكل واضح في تعزيز حالة الاستقرار وضبط التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التوسع في إقامة الشوادر والمنافذ الحكومية يحد من فرص استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة خلال المواسم والأعياد.

وأضاف أن توفير الأضاحي عبر منافذ رسمية وتحت رقابة الدولة يحقق عدة أهداف في توقيت واحد، أبرزها ضمان جودة المعروض، وإتاحة خيارات متنوعة أمام المواطنين، وخلق حالة من المنافسة الإيجابية التي تنعكس في النهاية على الأسعار لصالح المستهلك، مؤكدًا أن المواطن أصبح يشعر بوجود دور حقيقي للدولة في إدارة الملفات المعيشية بصورة أكثر فاعلية.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن قرار استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال فترة العيد يحمل أبعادًا مهمة تتجاوز فكرة توفير السلع فقط، إذ يعكس وجود خطة تشغيلية متكاملة تستهدف الحفاظ على انتظام الخدمات وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين دون حدوث أزمات أو نقص في المنتجات.

وفيما يتعلق بقرار منح المخابز إجازات بنسبة لا تتجاوز 20% بكل منطقة، أوضح "عبد السميع" أن هذا الإجراء يعكس إدارة متوازنة ودقيقة لملف السلع الأساسية، خصوصًا الخبز المدعم الذي يمثل سلعة استراتيجية لا يمكن أن تتأثر خلال فترات الإجازات والمناسبات الرسمية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استمرار عمل المخابز بنسب مدروسة يضمن عدم حدوث أي تكدسات أو أزمات تمس احتياجات المواطنين اليومية.

وأكد أن نجاح الدولة في إدارة المواسم المختلفة لم يعد يعتمد فقط على توفير المنتجات، بل بات قائمًا على التخطيط المسبق والرقابة الميدانية والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، وهو ما يعزز ثقة المواطن في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع المتغيرات المختلفة بكفاءة واحترافية.

وشدد هاني عبد السميع على أن الأعياد والمناسبات الكبرى تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأجهزة التنفيذية على إدارة الأسواق، مؤكدًا أن ما تقوم به وزارة التموين من استعدادات وتحركات استباقية يعكس تطورًا واضحًا في الأداء المؤسسي، ويؤكد أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة في توفير الخدمات والسلع للمواطنين.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الأسواق خلال المواسم لا يرتبط فقط بالإجراءات الحكومية، وإنما يتطلب أيضًا تعاون المواطنين والتجار والجهات الرقابية، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب والحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع بما يخدم الصالح العام.