قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال 6 أشخاص رفعوا علم فلسطين على برج إيفل
مستعمرة إيلون ماسك في المريخ بفاتورة تريليون دولار تثير قلق المستثمرين
ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير
محافظ الجيزة يوجه بإعفاء نائب رئيس حي العمرانية بعد رصد قصور في مستوى النظافة.. صور
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي
الرئيس السيسي: حصر وتوثيق أصول وممتلكات الأوقاف لتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد
سون هيونج مين يقود حملة كوريا الجنوبية في كأس العالم
لجنة مشتركة من 3 جهات لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة
مستقبل وطن: استعدادات التموين لعيد الأضحى تعكس جاهزية الدولة لحماية المواطن
رئيس جامعة الأزهر يتابع سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.. صور
نهاية أزمة حمو بيكا.. تسوية ودية تنهي أزمة اتهام مطرب المهرجانات بسرقة محتويات فيلا
تحديد جلسة لنظر المعارضة الاستئنافية للبلوجر بطة ضياء على حكم حبسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل: الطروحات الحكومة الجديدة تعزز دور القطاع الخاص وتجعل البورصة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

رجل الأعمال أيمن الجميل
رجل الأعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الطروحات الحكومية الجديدة فى البورصة المصرية تمثل واحدة من أهم الأدوات لاستكمال استراتيجية الإصلاح الاقتصادى الشامل، والتى تستهدف جذب مزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مما يساهم في زيادة عمق السوق المصرى وتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي، مشيدا بالتوجه الحكومى للاعتماد على البورصة كأداة تمويلية فاعلة ومنخفضة التكلفة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالمياً والحروب المستمرة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية فى منطقة الشرق الأوسط

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايروA3" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة يأتى بعد نجاح الطروحات السابقة لعدد من الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمدفوعات الإلكترونية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء المالي للبورصة المصرية، مشيرا إلى أن الأداء القوي للبورصة يعكس قدرة السوق المصري على تجاوز التوترات والحروب والصراعات المشتعلة في المنطقة، وهو ما يترجم الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين على حد سواء، يدعم ذلك أن البورصة تعيش حالة من الرواج وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.

وتابع أيمن الجميل أن الطروحات الحكومية تعد ركيزة أساسية لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى ما بين 60% و65% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة وشراكات جديدة مع مستثمريين خارجيين يضيفون للاقتصاد الوطنى ، والعمل على توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن استمرار برنامج الطروحات سيكون له مردود إيجابي مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.

وأضاف الجميل أن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل فرصة استثمارية كبرى ، لأن البرنامج  يشمل 52 شركة تمثل 18 قطاعا إنتاجيا ، يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة، من خلال دخول مساهمين جدد بتلك الشركات، وكذلك تعزيز قواعد الحوكمة بتلك الشركات تطوير نماذج أعمالها وتحسين كفاءة عملياتها، ونقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات، بالإضافة إلى تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح عبر منصات رقمية لخدمات ما بعد التأسيس.
 

أيمن الجميل الطروحات الحكومية البورصة المصرية جذب الاستثمارات كايرو ثرى إيه القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

ترشيحاتنا

رجل الأعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل: الطروحات الحكومة الجديدة تعزز دور القطاع الخاص وتجعل البورصة وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

االدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،

وزير الصحة يناقش مقترح حملة وطنية لرفع الوعي بالأمراض غير المعدية

وزيرة الانمية المحلية والبيئة

وزيرة البيئة تنصح كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق خلال الرياح والأتربة

بالصور

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا
ألم بسيط في الظهر قد يكشف مرضًا خطيرًا

القضاء التركي يحسم الجدل.. عدم تحضير الإفطار للزوج سبب للطلاق

المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية
المحكمة التركية توضح موقفها من إعداد الطعام داخل الحياة الزوجية

تأثير الصيف على الصحة الجنسية للرجال.. دراسة تكشف العلاقة

هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟
هل تتأثر العلاقة الجنسية للرجال بتغير الفصول؟

دراسة تثير القلق.. علاقة غير متوقعة بين تناول الأوميجا 3 والخرف

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد