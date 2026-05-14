الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حزب مستقبل وطن بالإسكندرية يفتح ملف تطوير الوحدات الصحية بريف المنتزه

أحمد بسيوني

بدأت أمانة حزب مستقبل وطن بالإسكندرية في فتح ملف تطوير الوحدات الصحية المغلقة بريف المنتزه، وذلك في تحرك عاجل واستجابة مباشرة لمطالب أهالي المنتزه.

 

ملف وحدة خورشيد المغلقة منذ 1996

وبدأت أولى خطوات التحرك لبحث ملف وحدة خورشيد الصحية، حيث تفقد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأحمد رزق الحكيم، أمين قسم المنتزه أول، في جولة ميدانية، أرض الوحدة الصحية بخورشيد، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة جيهان حسن، مدير عام منطقة المنتزه الطبية، من أجل معاينة الوضع الحالي للوحدة التي تحولت إلى جراج منذ عام 1996، وسط مطالب مستمرة من الأهالي بإعادتها للخدمة الصحية من جديد، بعد سنوات طويلة من التوقف والإهمال.

 

تطوير وحدة خورشيد الصحية أصبح أولوية عاجلة

وأكد النائب رمضان بطيئة خلال الجولة، أن تطوير وحدة خورشيد الصحية أصبح أولوية عاجلة بعد سنوات طويلة من الإهمال، مشيرًا إلى أن الحزب يضع على رأس أولوياته تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الصحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات والوصول بها إلى مختلف المناطق الأكثر احتياجًا.

وقال أحمد رزق الحكيم إن المعاينة الميدانية للوحدة الصحية بخورشيد كشفت حجم الاحتياج الفعلي لإعادة تشغيلها ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمات طبية مناسبة لأهالي المنطقة، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يواصل التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والصحية لدفع جهود التطوير وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات والأنشطة التي ينفذها الحزب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والتفاعل المباشر مع القضايا الجماهيرية على أرض الواقع، ولا سيما في الملف الصحي.

