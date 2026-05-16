روساتوم: مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب

أعلن المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة انتحارية أوكرانية أصابت خط أنابيب ممتد بطول غرف التوربينات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال ليخاتشيوف- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- إن طائرة مسيرة انتحارية اصطدمت بخط أنابيب يمتد بمحاذاة قاعات توربينات محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وسقطت على مقربة من وحدة الطاقة رقم واحد، دون أن تنفجر.

ولفت إلى أن الطائرات المسيرة تستهدف الشاحنات والحافلات؛ ما يمنع بشكل فعال توصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأوضح ليخاتشيوف، أن محطتي الوقود الموجودتين في مدينة “إنيرجودار” الواقعة فيها محطة زابوروجيه للطاقة النووية، قد تعطلتا نتيجة ضربات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تتعمد بث الذعر في المدينة عن طريق قصفها بشكل متواصل، على نحو يجعل الحياة الطبيعية فيها مستحيلة.