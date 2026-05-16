قبل نهائي الكونفيدرالية.. الأهلي يحتفل بذكرى الـ6-1: ليلة تاريخية في استاد القاهرة
روساتوم: مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه النووية وتصيب خط أنابيب
عاكس مراتي | تفاصيل ضبط طرفي مشاجرة في القليوبية
اعتقال 6 أشخاص رفعوا علم فلسطين على برج إيفل
مستعمرة إيلون ماسك في المريخ بفاتورة تريليون دولار تثير قلق المستثمرين
ممنوع الخروج ظهرًا إلا للضرورة.. غدًا ذروة الموجة الحارة والأرصاد ترفع مستوى التحذير
محافظ الجيزة يوجه بإعفاء نائب رئيس حي العمرانية بعد رصد قصور في مستوى النظافة.. صور
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي
الرئيس السيسي: حصر وتوثيق أصول وممتلكات الأوقاف لتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد
سون هيونج مين يقود حملة كوريا الجنوبية في كأس العالم
لجنة مشتركة من 3 جهات لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة
مستقبل وطن: استعدادات التموين لعيد الأضحى تعكس جاهزية الدولة لحماية المواطن
أخبار العالم

اعتقال 6 أشخاص رفعوا علم فلسطين على برج إيفل

هاجر رزق

أفاد مصدر في شرطة باريس، بأن السلطات الفرنسية اعتقلت 6 أشخاص يشتبه في قيامهم برفع علم فلسطين على برج إيفل دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، بحسب “روسيا اليوم”.

وكانت مجموعة "إكستينكشن ريبليون فرنسا" (Extinction Rebellion France)، وهي جماعة ناشطة في مجال المناخ، قد أعلنت مسؤوليتها عن تعليق العلم الفلسطيني من الطابق الأول للبرج بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال ممثل عن المجموعة: إن الخطوة كانت بمثابة "رسالة دعم" للفلسطينيين، متهما إسرائيل بارتكاب "مجازر" في غزة، بالإضافة إلى "جرائم إبادة بيئية" تشمل اقتلاع أشجار الزيتون في الأراضي الفلسطينية.

وجاء هذا التوقيت ليتزامن مع ذكرى "النكبة"، التي تُخلّد ذكرى تهجير الفلسطينيين عام 1948 أثناء قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أنه في سبتمبر الماضي، تم عرض عَلَمَيْ إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى صور للسلام، ترمز إلى حمامة وغصن زيتون، على برج إيفل؛ وذلك قبل اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية.

يذكر أنه، ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فإن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 72,700 شخص في الأراضي الفلسطينية، معظمهم من المدنيين.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، لا تزال غزة تشهد أعمال عنف يومية مع استمرار الغارات الإسرائيلية، في الوقت الذي يتبادل فيه كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الاتهامات بانتهاك الهدنة.

