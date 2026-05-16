جيش الاحتلال يفقد السيطرة.. جنود إسرائيليون متورطون في أعمال إرهابية بالضفة الغربية

كشفت تقارير إسرائيلية عن تورط جنود بجيش الاحتلال في تنفيذ أعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مؤشر جديد على تصاعد حالة الانفلات داخل الوحدات العسكرية العاملة بالمستوطنات.

وبحسب الشبهات، اقتحمت مجموعة تضم ستة ناشطين يمينيين متطرفين، بينهم جندي يخدم في وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لكتيبة بنيامين، قرية فلسطينية محتلة مساء الجمعة، وأقدموا على إحراق مركبات فلسطينية وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ووصلت قوات الاحتلال إلى الموقع بعد اندلاع الأحداث، حيث اعتقلت عدداً من المتورطين، من بينهم الجندي الإسرائيلي، بينما جرى نقل بعض المشتبه بهم إلى شرطة منطقة "شاي" للتحقيق.

وتشير المعطيات إلى أن تورط عناصر من الوحدات العسكرية في اعتداءات ضد الفلسطينيين لم يعد حادثاً استثنائياً، إذ شهدت الأشهر الماضية عدة وقائع مشابهة ظهر خلالها جنود وهم يمارسون أعمال إرهابية وعنف أو تخريب أثناء ارتدائهم الزي العسكري واستخدامهم مركبات تابعة للجيش.

وتضم بعض هذه الوحدات مستوطنين جرى تجنيدهم تحت ضغوط سياسية رغم أن بعضهم لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث أسندت إليهم مهام حماية المستوطنات في الضفة الغربية بعد تلقيهم تدريبات عسكرية وتزويدهم بأسلحة ومعدات تنقل متطورة، بينها مركبات دفع رباعي ودراجات نارية وفرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأثارت الحادثة موجة انتقادات داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف متزايدة من تحول بعض الوحدات العسكرية إلى غطاء لأنشطة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.