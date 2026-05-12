الأمم المتحدة تدين قـ تل الاحتلال أطـ فالا في الضفة الغربية

أدانت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، الخسائر الناجمة عن "تصاعد" العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على الأطفال، حيث قُتل 70 طفلاً فلسطينياً منذ بداية عام 2025.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر للصحفيين: "يدفع الأطفال ثمناً باهظاً لتصاعد العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

منذ بداية عام 2025، عندما بدأت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، "يُقتل طفل فلسطيني واحد على الأقل في المتوسط ​​كل أسبوع" هناك، مضيفا أن 850 طفلاً آخرين أصيبوا خلال تلك الفترة.

وقال إلدر: "معظم القتلى والجرحى سقطوا جراء استخدام الذخيرة الحية".

وتابع أن القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 93 بالمائة من الوفيات، مسلطاً الضوء على أن العمليات العسكرية المكثفة جاءت وسط "مستويات تاريخية من هجمات المستوطنين".

وأشار إلى أنه وفقاً للأمم المتحدة، شهد شهر مارس 2026 أعلى عدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا على يد المستوطنين الإسرائيليين منذ 20 عاماً على الأقل.

وأشار إيلدر إلى أن "الحوادث الموثقة تشمل إطلاق النار على الأطفال، وطعنهم، وضربهم، ورشهم برذاذ الفلفل".

وأكد أن مثل هذه الحوادث تحدث في ظل "التفكيك المستمر للظروف التي يحتاجها الأطفال للبقاء والنمو".

وقال: "تُهدم المنازل، وتُدمر المدارس، وتُهاجم شبكات المياه، ويُعرقل الوصول إلى الرعاية الصحية، وتُقيد الحركة".

وفي الوقت نفسه، حدثت زيادة كبيرة في عدد الحواجز والقيود المفروضة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مما يعني أن الأطفال في الأراضي الفلسطينية "يتم عزلهم بشكل روتيني عن المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية الأخرى".

وتسبب كل هذا في نزوح جماعي، حيث نزح أكثر من 2500 فلسطيني - 1100 منهم أطفال - في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام فقط في الضفة الغربية.

وأشار إلدر إلى أن "هذا يتجاوز إجمالي النزوح المسجل في عام 2025".

منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تصاعد العنف أيضاً في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 في انتهاك للقانون الدولي.

وبحسب إحصاءات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام السلطة الفلسطينية، قتل جنود أو مستوطنون إسرائيليون ما لا يقل عن 1070 فلسطينياً.

وفي الوقت نفسه، تشير الأرقام الإسرائيلية الرسمية إلى مقتل ما لا يقل عن 46 إسرائيلياً، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية في نفس الفترة.