رئيس وزراء قطر: الدوحة وأنقرة تدعمان كافة الجهود الرامية لانهاء الحرب في المنطقة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء، أن قطر وتركيا تدعمان بشكل مشترك الوساطة الباكستانية وكافة الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في المنطقة بأسرع وقت ممكن وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي.

وقال آل ثاني ـ في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة ـ إن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين وفي ظل ظروف حرجة تمر بها المنطقة وخاصة الحرب في إيران وما يحدث في مضيق هرمز وحرية الملاحة التي تم استخدامها كسلاح في هذه الحرب .

وأضاف أن المباحثات بين الجانبين تناولت آخر المستجدات بشأن هذه الحرب وتداعيات الازمة الحالية على دول الخليج إضافة إلى الملفات الاقليمية الاخرى، مثل التصعيد الاخير في قطاع غزة واستمرار قصف الابرياء والتهجير القسري في القطاع وعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار واستخدام ادخال المساعدات الانسانية كسلاح للابتزاز السياسي، فضلا عن عدم احترام وقف اطلاق النار في لبنان واستمرار قصف القرى والاحياء السكنية والتهديدات المتكررة المستمرة الاسرائيلية للشعب اللبناني باخلاء مساكنهم .

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة تتطلب استمرار التشاور بين الدول الشقيقة والصديقة، وتأتي تركيا في مقدمة شركاء قطر الذي يتم التنسيق معهم في هذه الامور ، فضلا عن التنسيق مع الاشقاء في مجلس التعاون ودول المنطقة للتوصل الى افضل صيغة تعيد الاستقرار مرة أخرى الى المنطقة.

وبشأن العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا ، قال إن العلاقات بين البلدين تتميز بالمتانة والقوة على مدار السنوات الماضية تم تطويرها بقيادة البلدين ، مؤكدا ان بلاده تسعى دوما للتنسيق مع تركيا في كافة المجالات سواء الجيوسياسية او العسكرية اوالاقتصادية وغيرها .