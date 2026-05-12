وزيرا خارجية قطر وتركيا يرفضان استحدام مضيق هرمز كسلاح حرب

قال كبير الدبلوماسيين رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي لإيران استخدام مضيق هرمز، الذي أغلقته منذ بداية حرب الشرق الأوسط، كوسيلة لابتزاز دول الخليج العربي.

كان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتحدث خلال مؤتمر صحفي في الدوحة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهما حليفان مقربان برزا كوسيطين رئيسيين في المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى جانب باكستان كوسيط.

قال الوزير القطري: "لا ينبغي لإيران أن تستخدم هذا المضيق كسلاح للضغط على دول الخليج أو ابتزازها".

ذكر فيدان أيضاً إنه لا يجب “استخدام المضيق كسلاح”.

دول الخليج وطأة الهجمات الإيرانية

تحملت دول الخليج وطأة الهجمات الإيرانية خلال الحرب، حيث استهدفت طهران الأصول الأمريكية، وكذلك البنية التحتية المدنية والمطارات ومنشآت الطاقة.

كما أدى حصارها لمضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي في العالم، إلى توقف الصادرات البحرية الحيوية لمنطقة الخليج العربي ، مما أدى إلى إجهاد اقتصاداتها.

أكد الشيخ محمد، أن الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة سعت إلى تعزيز جهود الوساطة لإنهاء الحرب.

قال: "ركزت الزيارة في المقام الأول على دعم الجهود الدبلوماسية الباكستانية وضمان استجابة إيجابية لهذه الجهود للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن".

أضاف فيدان إن أنقرة كانت على اتصال وثيق مع قطر ودول الخليج الأخرى بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، "لا سيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية".