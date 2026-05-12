الكويت تدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني لأراضيها لتنفيذ أعمال عدائية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين بقيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان؛ بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه الدولة واشتباكها مع القوات المسلحة الكويتية قبل إلقاء القبض عليها؛ مما تسبب بإصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - على مطالبة الكويت لإيران بالوقف الفوري وغير المشروط لأعمالها العدائية غير المشروعة التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى خفض التصعيد.

وأكدت التزام الكويت التاريخي والثابت بمبادئ حسن الجوار ورفض استخدام أراضيها وأجوائها في شن أي أعمال عدائية ضد أية دولة.

وشددت على أن الأعمال العدائية التي تشنها إيران هي تعدٍ صارخ لسيادة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدٍ سافر للإرادة الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وحمّلت وزارة الخارجية الكويتية إيران المسئولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها الكامل والأصيل بالدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها ما تراه مناسبا من إجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع القانون الدولي.