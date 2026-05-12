الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرتين وقصف 45 هدفاً ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرتين مسيرتين في الأجواء اللبنانية فوق المناطق التي تشهد عمليات لقواته، بالتزامن مع تصعيد غاراته الجوية على مواقع "حزب الله".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن هجمات واسعة استهدفت نحو 45 هدفاً وبنية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح الاحتلال الإسرائيلي أن العمليات الهجومية شملت تدمير 10 مستودعات للوسائل القتالية، بالإضافة إلى شن غارات دقيقة على منصات لإطلاق الصواريخ.

وأوضح أن حزب الله أطلق عدة صواريخ نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان سقطت في مناطق مفتوحة دون إصابات.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وحدات عسكرية نفذت عمليات وصلت إلى عمق 10 كيلو مترات داخل الحدود اللبنانية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية شمال نهر الليطاني شهدت اشتباكات مع مقاتلين من حزب الله.