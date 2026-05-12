أخبار العالم

فون دير لاين: مقترح قانوني مرتقب لتحديد سن استخدام منصات التواصل بالاتحاد الأوروبي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، بأن مسألة رفع الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي باتت مطروحة بجدية على طاولة النقاش، مؤكدة أن مقترحا قانونيا بهذا الشأن قد يرى النور بحلول صيف هذا العام.

وأوضحت فون دير لاين، خلال كلمة ألقتها في مؤتمر بكوبنهاجن حول حماية الأطفال في عصر الذكاء الاصطناعي، أنها تؤمن بضرورة "تأخير" وصول الأطفال إلى هذه المنصات، مشيرة إلى أن الخطوات القادمة ستعتمد على نتائج المشاورات الجارية التي قد تفضي إلى تشريع رسمي قريبا، حسبما ذكرت صحيفة /بوليتيكو/ في نسختها الأوروبية.

وأكدت رئيسة المفوضية أنها لا تسعى لاستباق النتائج التي ستخلص إليها لجنة من الخبراء تعمل حاليا على دراسة سلامة الأطفال عبر الإنترنت، لا سيما مع توجه دول مثل فرنسا لرفع السن القانونية إلى 15 عاما أو الدفع باتجاه حل أوروبي موحد. 

وشددت فون دير لاين على أهمية حماية الأطفال في سنوات تكوينهم الأولى، معتبرة أن منحهم مزيدا من الوقت لبناء شخصياتهم قبل الانخراط في العالم الرقمي سيعزز من قدراتهم على المواجهة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشارت إلى إمكانية استلهام التجربة الأسترالية التي وصفتها بـ "الرائدة" بعد أن رفعت الحد الأدنى لسن الاستخدام إلى 16 عاما.

