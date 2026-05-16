لجنة مشتركة من 3 جهات لحل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يتابع بشكل يومي ومستمر الشكاوى المتعلقة ببطاقات الخدمات المتكاملة، في إطار الحرص على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم دون تأخير.

وقالت كريم، في بيان اليوم، إن المجلس وجه فريق العمل المختص بمتابعة مكثفة وحصر كافة الشكاوى والتظلمات الواردة بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة خلال الفترة الحالية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، بهدف سرعة حل المشكلات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الملف الحيوي.

حل مشكلات بطاقات الخدمات المتكاملة

وأضافت أن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات الثلاث تعقد اجتماعات متواصلة لبحث ومراجعة جميع الشكاوى والاستفسارات الواردة عبر منصات التواصل الاجتماعي وخدمة المواطنين، بما يضمن التعامل السريع مع الحالات وإزالة أي معوقات تحول دون استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والاستفادة من الحقوق والخدمات المقررة قانونًا.

وأوضحت أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وفحص جميع الشكاوى والتظلمات، مؤكدة أن المجلس يعمل بشكل تكاملي مع مختلف الجهات المختصة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وخدماتهم بصورة كريمة وعادلة.

وشددت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الشكاوى الواردة عبر قنوات التواصل المختلفة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى حلول عملية وسريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.