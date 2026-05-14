القومي للإعاقة يبحث مع المهرجان القومي للمسرح تعزيز الإتاحة والدمج الثقافي

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، بمقر صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في الأنشطة الثقافية والفنية.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المتعلقة بتطوير آليات الإتاحة داخل المهرجان، من بينها بناء قدرات المتطوعين ورفع وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآداب التعامل معهم، إلى جانب تطبيق كود الإتاحة المكانية بالتنسيق مع المجلس من خلال مبادرة “مدن مستدامة للجميع”.

تعزيز التعاون بين القومي للإعاقة والمسرح القومي

كما ناقش الجانبان أهمية إتاحة فعاليات المهرجان بلغات وأساليب التواصل المختلفة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توسيع أدوات التوعية الخاصة بالمهرجان، فضلًا عن التوسع في تنظيم عروض مسرحية داخل المدارس والجامعات، بما يضمن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الفنية والثقافية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الفنية وإتاحة الأنشطة الثقافية لهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الثقافية والتمكين المجتمعي، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مختلف فعاليات المهرجان.

كما شددت على أهمية تمثيل المجلس داخل لجنة تحكيم المهرجان، بما يسهم في دعم التكامل المؤسسي وإبداء الرأي في الأعمال الفنية المقدمة، بما ينعكس على التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حضر الاجتماع الدكتور عادل عبده مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، ورشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.