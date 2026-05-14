يعد قشر الموز عادة أكثر صلابة ومرارة من الموز الموجود بداخلها، ومع ذلك فإن تركها تنضج ودمجها مع مكونات أخرى يمكن أن يجعل من قشور الموز إضافة رائعة لأي وجبة أو وجبة خفيفة.

ووفقا لموقع tuasaude نكشف ماذا يحدث عند تناول قشر الموز

علاج الإمساك

قشر الموز غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على زيادة حجم البراز وتسهيل حركة الأمعاء ويمكن أن تكون فعالة بشكل خاص في علاج الإمساك عند تناولها مع كمية كافية من الماء.

تنظيم الكوليسترول وسكر الدم

تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في قشور الموز على تأخير امتصاص الدهون والسكريات في الأمعاء، مما ينظم مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، يمكن أن يقلل تناول قشور الموز من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الوقاية من الشيخوخة المبكرة

تشير بعض الدراسات العلمية إلى أن قشور الموز تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا ذات خصائص مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والتانينات والتربينات والقلويدات وتمنع هذه المركبات الضرر الذي قد تُسببه الجذور الحرة للخلايا، مما قد يُساهم في الوقاية من ظهور التجاعيد ومشاكل البشرة.

علاوة على ذلك، وبفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد قشر الموز أيضًا في الوقاية من الأمراض المزمنة وبعض أنواع السرطان.

تعزيز فقدان الوزن

قشور الموز غنية بالألياف، ولذلك تستغرق وقتاً أطول للهضم وهذا يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الجوع، ويعزز فقدان الوزن.

ومع ذلك، لتحقيق الوزن، ينبغي إضافة قشور الموز إلى نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط.