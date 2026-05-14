العثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية مهجورة في الوادي الجديد

عثر الأهالي منذ قليل على جثة متحللة داخل قرية سياحية مهجورة وتحت الإنشاء بمدينة موط التابعة لـ مركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، في واقعة باشرت الأجهزة الأمنية فحصها لكشف ملابساتها.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية مهحوره بمدينة موط في مركز الداخلة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة متحللة داخل قرية سياحية مهجورة و تحت الإنشاء بمدينة موط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقلت وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، بقيادة الرائد عمرو سعودي، رئيس مباحث القسم، إلى موقع الواقعة داخل القرية السياحية بمدينة موط، لفحص المكان وجمع المعلومات الأولية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد جهودها للوقوف على هوية صاحب الجثة المتحللة، وبيان أسباب الوفاة وملابسات وجودها داخل قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة موط.