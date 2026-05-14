بمشاركة دونجا.. الفتح يفوز بثنائية على النجمة في الدوري السعودي

خسر فريق النجمة، الذي يضم اللاعب المصري نبيل عماد دونجا، أمام نظيره الفتح بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

اللقاء جاء في الجولة 33 قبل الأخيرة

وأقيمت المواجهة بين الفتح والنجمة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، وهي قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في لقاء شهد أفضلية واضحة لصالح فريق الفتح.

مشاركة أساسية لدونجا وتبديل في الشوط الثاني

وشهدت المباراة مشاركة نبيل عماد دونجا بشكل أساسي في تشكيل فريق النجمة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 62، بعد أداء متوسط في ظل تفوق المنافس خلال مجريات اللقاء.

أهداف الفتح تحسم المباراة

وافتتح الفتح التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ماتياس فارجاس، قبل أن يعزز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 55 عبر فهد الزبيدي، ليؤكد تفوقه على أرض الملعب.

طرد يزيد من معاناة النجمة

وزادت متاعب النجمة بعدما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68، عقب طرد اللاعب جونسالو رودريجيز بالبطاقة الحمراء، ما صعّب مهمة العودة في النتيجة.

ترتيب الفريقين بعد اللقاء

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب بقيادة المدرب جوزيه جوميز، بينما استمر النجمة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة، بعدما تأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.

ختام الموسم

ويختتم النجمة موسمه بمواجهة الشباب يوم الأربعاء 20 مايو، فيما يلتقي الفتح مع فريق الخلود يوم الخميس، في ختام منافسات الدوري السعودي للمحترفين.