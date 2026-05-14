إنجازات تاريخية للدراجات المصرية في إفريقيا.. أحمد جابر: أبطالنا أثبتوا ريادة مصر القارية

حقق منتخب مصر للدراجات للمضمار نتائج مميزة خلال مشاركته في البطولة الإفريقية المقامة حاليًا في أبوجا بنيجيريا، بعدما نجح أبطال الفراعنة في حصد عدد كبير من الميداليات المتنوعة، ليواصل المنتخب الوطني تألقه القاري ويؤكد مكانة مصر الرائدة في رياضة الدراجات الإفريقية.



وجاءت نتائج بعثة منتخب مصر للمضمار على النحو التالي، حيث توجت البطلة ابتسام زايد بالميدالية الذهبية، كما حصدت البطلة شهد سعيد الميدالية الذهبية، بينما تألقت البطلة جودي محمد السيد بتحقيق ثلاث ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وفضية وبرونزية.



كما نجح اللاعب سيف محمد إبراهيم في التتويج بالميدالية البرونزية، إلى جانب حصول اللاعب أبي محمد مجدي على الميدالية البرونزية، وحصد عمرو السعيد ميدالية برونزية،ليؤكد لاعبو المنتخب الوطني تفوقهم الكبير خلال منافسات البطولة.



ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد جابر نائب رئيس الاتحاد المصري للدراجات ورئيس البعثة عن سعادته الكبيرة بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ما تحقق يعد ثمرة العمل الجاد والتخطيط القوي الذي وضعه مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الماضية.وقال أحمد جابر:«أبطال مصر كانوا على قدر المسؤولية وقدموا بطولة قوية للغاية، والنتائج التي تحققت تؤكد أن الدراجات المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو المزيد من الإنجازات على المستوى القاري والدولي».

وأضاف:«ما نشاهده اليوم هو نتاج منظومة عمل متكاملة بدأت منذ فترة طويلة، بداية من إعداد اللاعبين واللاعبات بشكل قوي، مرورًا بالدعم الفني والإداري المستمر، وصولًا إلى الروح القتالية الكبيرة التي ظهر بها المنتخب داخل المنافسات».



وأوضح رئيس البعثة أن مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الكابتن أيمن علي حسن حرص على توفير أفضل برنامج إعداد للمنتخب الوطني قبل البطولة، من خلال إقامة معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة، تحت إشراف الجهاز الفني، للوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.



وأشار أحمد جابر إلى أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد إبراهيم، بذل مجهودًا كبيرًا في تجهيز اللاعبين واللاعبات بالشكل الأمثل قبل إنطلاق البطولة.



ويشرف على منتخب المضمار العقيد إيهاب صبري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، في إطار المتابعة المستمرة للمنتخب خلال منافسات البطولة الإفريقية.



وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة كلًا من: ابتسام زايد، شهد سعيد، حبيبة عليوة، جومانا علاء الدين، وجودي محمد السيد، بينما تضم قائمة اللاعبين: محمود صبحي، محمود بكر، عمر السعيد، سيف الله محمد إبراهيم، وأبي محمد مجدي.



واختتم أحمد جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري للدراجات يواصل العمل من أجل إعداد جيل جديد قادر على المنافسة بقوة في مختلف البطولات الدولية، مشددًا على أن الإنجازات الحالية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الكبرى.