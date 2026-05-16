بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

توّج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الثامنة في تاريخه؛ بعد الفوز على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف، في ملعب ويمبلي، في إطار نهائي البطولة.

وفي الدقيقة 7، بدأ فريق مانشستر سيتي الضغط من خلال تسديدة قوية لسمينيو ولكن تصدى لها دفاع تشيلسي، ثم سدد اللاعب ذاته في الدقيقة 14 ركلة حرة مباشرة ولكن اصطدمت بالحائط.

وفي الدقيقة 24، سدد إيرلينج هالاند كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم.

وسجل هالاند هدفًا في الدقيقة 27، تم إلغائه بداعي وجود تسلل منذ بداية اللعبة.

وانفرد بورو بمرمى مانشستر سيتي ولكن تدخل الدفاع في الوقت القاتل في الدقيقة 45+2، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، غادر عمر مرموش أرضية الميدان في الدقيقة 54، وحل بدلًا منه ريان شرقي.

وسجل أنطونيو سمينيو هدف الفوز لمانشستر سيتي بكعب رائع في الدقيقة 71 ليتوّج مانشستر سيتي باللقب.

وعادَلَ فريق مانشستر سيتي رقم ليفربول وتوتنهام وتشيلسي؛ إذ وصل إلى اللقب رقم 8 من كأس الاتحاد الإنجليزي متساويًا مع الثلاثي المذكور آنفا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي.

في خط الوسط: نيكو أوريللي، رودري، برناردو سيلفا، سيمينيو.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - كولويل - فوفانا - مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - ريس جيمس - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - جواو بيدرو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، بينما بلغ تشيلسي النهائي عقب تغلبه على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في طريقه نحو ختام البطولة المرتقب.