محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات لمواجهة البناء العشوائي ومحاضر فورية للمخالفين

تابع محافظ أسوان جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو فى تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى ، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

حملات الإزالة

يأتى تنفيذ حملات الإزالة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على أراضى الدولة وإسترداد حق الشعب، حيث يتم تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم ، وعدم التهاون مع أى مخالفات أو محاولات لعرقلة أعمال الأجهزة التنفيذية أثناء تنفيذ قرارات الإزالة .

توجيهات مشددة للمحافظ

وجه المهندس عمرو لاشين بتحرير محاضر فورية ضد المتعدين على الأراضى لإعتراضهم العاملين المشاركين فى الحملة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، مؤكدًا على ضرورة فرض هيبة الدولة والتعامل بكل حسم مع أى تجاوزات أو محاولات لتعطيل تنفيذ القانون .

التنسيق التنفيذى والأمنى

أكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لتأمين حملات الإزالة وضمان تنفيذها فى أسرع وقت ، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع تكرار التعديات أو عودتها مرة أخرى للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها ومنع إهدار حق الدولة وفرض هيبة القانون بالتصدى الفورى لأى تعديات أو مخالفات بكل حسم وتحقيق الإنضباط العمرانى بمواجهة البناء العشوائى والتعديات غير القانونية وتعزيز كفاءة الحملات ودعم التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سرعة التنفيذ .

وتواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لإزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة بمختلف المراكز والمدن ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالحفاظ على مقدرات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتحقيق الإنضباط العمرانى.