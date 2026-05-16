جامعة أسوان تشارك في السيطرة على حريق خارج أسوارها بالتعاون مع الحماية المدنية

شاركت جامعة أسوان فى جهود السيطرة على حريق محدود إندلع خارج أسوار الحرم الجامعى وذلك في إطار التنسيق الكامل والتعاون المشترك مع قوات الحماية المدنية، تحت متابعة مباشرة من الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأوضح "نصرت "أن الحماية المدنية دفعت بعدد 2 سيارة إطفاء تابعة لمديرية أمن أسوان، وذلك للمشاركة الفورية في أعمال السيطرة على الحريق، بالتعاون مع إدارة الجامعة، بما ساهم في احتواء الموقف ومنع امتداد النيران، دون وقوع أي خسائر خارج الحرم الجامعي.

وباشر الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أعمال الإطفاء ميدانيًا، بمشاركة العاملين بالجامعة، في مشهد يعكس روح المسؤولية وسرعة الاستجابة للحفاظ على أمن وسلامة المنشآت والمواطنين.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تضع دائمًا سلامة الطلاب والعاملين والمنشآت على رأس أولوياتها، مشيدًا بجهود رجال الحماية المدنية والعاملين بالجامعة وسرعة تعاملهم مع الموقف، وهو ما ساهم في السيطرة السريعة على الحريق وتقليل آثاره.

وأضاف أن إدارة الجامعة تعمل بشكل مستمر على رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الجامعي والمنشآت المحيطة وذلك علي مدار الـ 24 ساعة والعمل علي استمرار ورادي العمل علي مدار اليوم .