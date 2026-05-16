بسبب طفرة الـ 38%.. إير كايرو تقتحم وسط آسيا وتستهدف أسواقًا سياحية جديدة

بدأت شركة "إير كايرو"، الذراع الاقتصادي لوزارة الطيران المدني، في إجراء دراسات تسويقية وتجارية موسعة لاقتحام أسواق دول وسط آسيا، والتي تشمل أوزبكستان، وطاجيكستان، وكيرغيزستان، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لفتح أسواق سياحية جديدة وغير تقليدية، مستندة إلى العلاقات التاريخية الممتدة مع هذه المنطقة منذ تسعة قرون.

جاء تحرك "إير كايرو" مدفوعاً بالنجاح الكبير الذي حققته الشركة في المنطقة منذ بدء تشغيل رحلاتها قبل نحو 5 سنوات بين شرم الشيخ وطشقند، وهي الخطوة التي شجعت الخطوط الأوزبكية على تكثيف رحلاتها إلى مصر، مما أسهم في قفزة تاريخية للحركة الوافدة؛ حيث استقبلت المقاصد السياحية المصرية نحو 65,426 سائحاً أوزبكياً خلال عام 2025، بنسبة زيادة قياسية بلغت 38% مقارنة بالعام الأسبق (بمعدل ارتفاع صافٍ ناهز 18 ألف سائح).

ووجّه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بسفر وفد رفيع المستوى من سلطة الطيران المدني المصري برئاسة الملاح سامح فوزي، وعضوية كل من سلمى الطحان والطيار كريم جميل، إلى العاصمة الطاجيكية "دوشانبه" لإجراء مباحثات رسمية، أسفرت عن توقيع أول اتفاق ثنائي للنقل الجوي ومذكرة تفاهم تمنح شركات الطيران من الجانبين مرونة تشغيلية كاملة لتسهيل الحركة الجوية.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطيران المدني استثمار هذه الاتفاقيات التاريخية لدعم مطارات القاهرة، والغردقة، وشرم الشيخ كمطارات محورية رئيسية، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر السياحة الوافدة إلى مصر عبر أسواق مستقرة وأقل تأثراً بالمتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.