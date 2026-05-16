لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، تفاصيل ما حدث في حفل المطربة أنغام على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة.

حفل أنغام

وشاركت الحديدي، فيديو من الحفل ، عبر حسابها على إنستجرام، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وعلقت قائلة: "أول مرة أحضر حفلة جماهيرية لأنغام.. حشد ضخم في الأرينا بالتجمع الخامس وصل إلى حوالي١٠ آلاف من الجماهير.. أطلت أنغام بفستان أصفر أنيق وبعد أغنيتين توقف الحفل وانسحبت أنغام من على المسرح".

وأضافت :"كان هناك هرج وسط الجماهير لكن لم يكن واضحا لنا ماذا حدث، وعلمنا بعد ذلك أن جزءا من المدرجات المخصصة للجمهور قد سقط وحفاظا على السلامة توقف الحفل حتى تم نقل الجمهور إلى مكان آخر.. لم يغادر أحد الحفل وبقى الناس في انتظار أنغام ..وبعد اعتذار المنظمين عادت أنغام من جديد بابتسامها الرائعة وباحترافية شديدة تجاوزت الموقف فالجماهير في انتظارها وملأت الفضاء غناء وطربا و سعادة".

وأكملت :"أنغام ملكة الغناء اللايف تسيطر بصوتها وأدائها على المسرح والجماهير في براعة وإتقان وعذوبة.. الجمهور حافظ الأغاني كلها و طبعا عندما غنت "مش حبيبي بس" كان صوت الجمهور يغني معها في انسجام كبير وطلبوا منها إعادتها".

وأختتمت: "الحفل حضرته مع عدد من الأصدقاء والفنانين الملحن عزيز الشافعي وإيهاب عبدالواحد، محمد فراج، بسنت شوقي، شيكو، هيثم شاكر، الكاتبة رنا أبو الريش كاتبة مسلسل اتنين غيرنا.. شكرا أنغام على وجودك معنا".

ويذكر أن حفل الفنانة أنغام في القاهرة الجديدة توقف بشكل مفاجئ بعد سقوط جزء من “ستاند الإضاءة” أو تجهيزات المسرح أثناء الحفل على مسرح الأرينا.

الحادث سبب حالة قلق بين الجمهور، وتم استدعاء الإسعاف كإجراء احترازي، بينما أنغام نزلت من المسرح مؤقتًا للاطمئنان على الحضور وسلامة المكان. وبعد التعامل مع المشكلة، الحفل استكمل بشكل طبيعي.