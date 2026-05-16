انطلاق أولى قوافل حجاج فلسطين من المدينة إلى مكة

باشرت بعثة الحج الفلسطينية، اليوم السبت، نقل الدفعة الأولى من حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد انتهاء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف وعدد من المواقع الدينية، ضمن الاستعدادات لأداء مناسك الحج لهذا العام.

وأكد الشيخ جمال أبو عرام، أحد مسؤولي بعثة الحج الفلسطينية، أن عملية التفويج تنفذ وفق خطة تنظيمية دقيقة أعدت مسبقاً بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات المختصة، لضمان انتقال الحجاج بسلاسة وأمان.

وأوضح أن فرق مكتب شؤون الحجاج انتشرت منذ ساعات الصباح الأولى لمتابعة مغادرة الحجاج من مقار إقامتهم في المدينة المنورة، وصولاً إلى ميقات ذي الحليفة “آبار علي”، حيث جرى الإحرام والاستعداد للتوجه إلى مكة، بعد الانتهاء من توزيع بطاقات “نسك” على جميع الحجاج.

وأشار أبو عرام إلى أن البعثة سخرت حافلات حديثة ومجهزة بكافة وسائل الراحة لتأمين الرحلة بين المدينتين المقدستين، مؤكداً أن راحة الحجاج وسلامتهم تأتي في مقدمة أولويات البعثة.

وأضاف أن الطواقم الإدارية والدينية تعمل بشكل متواصل لخدمة الحجاج وتسهيل أداء المناسك، مبيناً أنه تم تخصيص مرشد ديني داخل كل حافلة لتقديم الإرشادات المتعلقة بأحكام العمرة وبداية مناسك الحج، بما يساعد الحجاج على أداء شعائرهم بأجواء من الطمأنينة والسكينة.