بعد تصدره التريند.. تفاصيل ألبوم محمد حماقي الجديد «سمعوني»

أثار الفنان محمد حماقي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح البرومو الدعائي الأول لألبومه الجديد «سمعوني»، عبر حساباته الرسمية، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

برومو ألبوم محمد حماقي

وشارك حماقي البرومو التشويقي للألبوم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام خلال الساعات الماضية ،وعلق عليه بكلمة: «قريبًا»، ليحظى الفيديو بتفاعل كبير من جمهوره، خاصة بعد ظهور ابنته خلال البرومو، وهو ما لفت انتباه المتابعين.

ومن المقرر أن يطرح محمد حماقي ألبوم «سمعوني» قريبًا عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ألبوم محمد حماقي

ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغاني، ويتعاون خلاله حماقي مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم تامر حسين، وعزيز الشافعي، إلى جانب الموزعين توما، وتميم، ووسام عبد المنعم، مرو مصطفى، محمد يحيى، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، رمضان محمد، والموزعين أحمد إبراهيم وتميم، توما، ومن المنتظر بدء طرحه خلال العشرة أيام المقبلة، ومن المقرر أن يتم طرح أغنيتين ثم طرح الألبوم كاملا".

ويعد ألبوم "سمعوني" العاشر في مسيرة محمد حماقي الفنية، وينتظر به الجمهور عدد من المفاجآت منها الديو الذي يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وأغنية من ألحان الراحل محمد رحيم.