مسؤول عماني: السلطنة تعمل على تطوير مناطقها الاقتصادية

أكد قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، أن السلطنة تعمل على تطوير مناطقها الاقتصادية لتكون منصات متكاملة تدعم التجارة والاستثمار وتوفر بيئة أعمال قادرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة.

جاء ذلك خلال ترؤس قيس بن محمد اليوسف وفد عمان المشارك في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته جمهورية بنما، وجاء تحت شعار: "المناطق الحرة في نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص".

وقال إن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية تفرض نموذجًا جديدًا لعمل المناطق الاقتصادية والحرة يقوم على المرونة التشغيلية، وكفاءة الخدمات، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.

وأوضح أن ما تمتلكه سلطنة عُمان من موقع استراتيجي وبنية أساسية متقدمة وموانئ ومناطق اقتصادية وحرة وصناعية متطورة، إلى جانب السياسات الداعمة للاستثمار، يعزز مكانتها كمركز إقليمي موثوق للاقتصاد والتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا حرص الهيئة على توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في رفع تنافسية المناطق الاقتصادية والحرة ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.

كما شاركت سلطنة عُمان في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية لمنظمة المناطق الحرة العالمية التي ناقشت أولويات المنظمة في ظل التحولات العالمية الجديدة والأوضاع الجيوسياسية، وتم خلالها اعتماد مبادرات وبرامج عديدة تنعكس إيجابًا على أعضاء المنظمة.

وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في المؤتمر تأكيدًا على حضورها المتنامي في قطاع المناطق الاقتصادية والحرة، واستعراضًا للفرص الاستثمارية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعزز مشاركة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المؤتمر حضورها الدولي بعد انضمامها رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة في يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والحرة، بما يسهم في رفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.

من جانب آخر.. عقد رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على هامش مشاركة سلطنة عُمان في هذه الاجتماعات، لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة، تم خلالها بحث مجالات التعاون والشراكات الممكنة بين الهيئة والمناطق الاقتصادية والحرة العالمية وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والحرة.

وسلّطت هذه اللقاءات الضوء على البيئة الاستثمارية للمناطق التي تشرف عليها الهيئة ومجالات الاستثمار المتاحة والموقع الاستراتيجي ومزايا الاستثمار في سلطنة عُمان.