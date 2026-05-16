نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشكيل ناري لـ مانشستر سيتي وتشيلسي

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي.

في خط الوسط: نيكو أوريللي، رودري، برناردو سيلفا، سيمينيو.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - كولويل - فوفانا - مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - ريس جيمس - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - جواو بيدرو.

وكان مانشستر سيتي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، بينما بلغ تشيلسي النهائي عقب تغلبه على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في طريقه نحو ختام البطولة المرتقب.