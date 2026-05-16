ويمبلي على موعد مع نهائي الكبار.. مانشستر سيتي وتشيلسي في صراع التاريخ والإنقاذ فى كأس الاتحاد الانجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم السبت إلى ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة الأقدم والأكثر رمزية في تاريخ الكرة الإنجليزية.

النهائي المرتقب لا يحمل فقط قيمة التتويج بلقب كبير بل يضع الفريقين أمام رهانات مختلفة مانشستر سيتي يبحث عن مواصلة الهيمنة المحلية وإنقاذ موسمه بلقب جديد بينما يقاتل تشيلسي من أجل استعادة صورته المفقودة ومصالحة جماهيره بعد موسم متذبذب على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهائي بطعم التاريخ

منذ انطلاق النسخة الأولى لكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1871 ظل النهائي على ملعب ويمبلي يمثل لحظة استثنائية في الكرة الإنجليزية ومع مواجهة الليلة يعود الصدام بين اثنين من أكبر أندية البريميرليغ في السنوات الأخيرة.

تشيلسي يدخل المباراة بحثًا عن لقبه التاسع في البطولة وهو ما سيمنحه الانفراد بالمركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجًا بالكأس متجاوزًا ليفربول وتوتنهام هوتسبير.

أما مانشستر سيتي فيسعى إلى حصد لقبه الثامن في المسابقة ليواصل مطاردة كبار التاريخ خلف آرسنال صاحب الرقم القياسي بـ14 لقبًا ومانشستر يونايتد صاحب الـ13 بطولة.

سيتي.. نهائي جديد وعين على الهيمنة

مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا يخوض النهائي للمرة الرابعة تواليًا في تأكيد جديد على السيطرة المحلية التي فرضها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

ورغم أن الفريق السماوي خسر آخر نهائيين في البطولة أمام مانشستر يونايتد ثم كريستال بالاس فإن كتيبة غوارديولا تبدو أكثر إصرارًا هذه المرة على استعادة الكأس الغائبة منذ موسم 2022-2023.

السيتي لا يزال أيضًا في قلب المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف آرسنال مع تبقي جولتين على النهاية ما يمنح الفريق دوافع إضافية لإنهاء الموسم بصورة استثنائية.

تشيلسي.. فرصة أخيرة لإنقاذ الموسم

على الجانب الآخر يدخل تشيلسي النهائي تحت ضغط هائل بعدما عاش موسمًا صعبًا محليًا جعله بعيدًا عن مراكز دوري أبطال أوروبا وسط حالة من الإحباط الجماهيري بسبب تذبذب النتائج.

لكن كأس الاتحاد الإنجليزي تمنح البلوز فرصة مثالية لتغيير الصورة خاصة أن الفريق اللندني اعتاد الظهور بقوة في البطولات الكبرى حتى في أصعب مواسمه.

ويأمل المدرب المؤقت كالوم مكفارلين في قيادة الفريق نحو لقب يعيد الثقة إلى غرفة الملابس ويمنح الجماهير نهاية مختلفة لموسم شاق.

تفوق سيتي.. وعقدة تطارد تشيلسي

لغة الأرقام تميل بوضوح لصالح مانشستر سيتي في السنوات الأخيرة حيث لم ينجح تشيلسي في تحقيق أي انتصار خلال آخر 13 مواجهة جمعت الفريقين في مختلف البطولات.

وخلال تلك السلسلة حقق السيتي 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات بينما يعود آخر فوز لتشيلسي على الفريق السماوي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021 عندما حسم البلوز اللقب بهدف كاي هافرتز الشهير.

أما هذا الموسم فقد تواجه الفريقان مرتين في الدوري الإنجليزي انتهت الأولى بالتعادل 1-1 على ملعب الاتحاد قبل أن يفرض السيتي سيطرته في ستامفورد بريدج بانتصار واضح بثلاثية نظيفة.

جوارديولا يراهن على النجوم

يدخل مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا النهائي بتشكيلة شبه مكتملة مع عودة العديد من العناصر الأساسية التي حصلت على راحة في الجولة الأخيرة من الدوري.

ومن المتوقع أن يقود النرويجي إيرلينج هالاند الخط الأمامي إلى جانب البلجيكي جيريمي دوكو والفرنسي ريان شرقي بينما يبقى موقف الإسباني رودري محل متابعة بعد تعافيه التدريجي من الإصابة.

كما يواصل الدولي المصري عمر مرموش حضوره ضمن قائمة الفريق في موسم شهد مشاركات مهمة للاعب المصري مع السيتي في مختلف البطولات.

إصابات تقلق تشيلسي

في المقابل يعاني تشيلسي من عدة غيابات مؤثرة أبرزها البرازيلي الشاب إستيفاو الذي تأكد غيابه حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في أوتار الركبة.

كما تحوم الشكوك حول جاهزية الحارس الإسباني روبرت سانشيز فيما تبدو فرص مشاركة ريس جيمس وأليخاندرو غارناتشو وبيدرو نيتو قائمة بعد تعافيهم من إصابات طفيفة.

ويعوّل تشيلسي بشكل كبير على الأرجنتيني إنزو فرنانديز الذي لعب دور البطولة في نصف النهائي أمام ليدز يونايتد بالإضافة إلى عناصر الخبرة القادرة على التعامل مع الضغط الجماهيري في ويمبلي.