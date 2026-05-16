أرقام استثنائية لـ مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد

منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى ملعب "ويمبلي" مساء اليوم السبت لمتابعة القمة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والطموحات لكلا الفريقين. 

ويأمل النجم المصري عمر مرموش في مواصلة التألق بقميص مانشستر سيتي وقيادة فريقه نحو التتويج بلقب جديد يضاف إلى سجله خلال موسمه الأول مع الفريق السماوي.

فرض مانشستر سيتي وتشيلسي هيمنتهما على بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ موسم 2016-2017 بعدما قدما أرقا مميزة جعلتهما الأكثر تفوقا في المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

وحقق مانشستر سيتي 45 انتصارا في البطولة خلال تلك الفترة مقابل 37 فوزا لتشيلسي كما تفوق الفريق السماوي هجوميا بتسجيله 159 هدفًا، بينما أحرز البلوز 111 هدفا.

وعلى المستوى الدفاعي، يتصدر الفريقان قائمة الأكثر حفاظا على نظافة الشباك بعدما خرج مانشستر سيتي بشباك نظيفة في 28 مباراة مقابل 26 مباراة لتشيلسي.

ويواصل تشيلسي تقديم مستويات هجومية قوية في النسخة الحالية بعدما سجل 21 هدفا وهو ثاني أفضل معدل تهديفي للفريق في موسم واحد بتاريخ مشاركاته في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما مانشستر سيتي، فيدخل المباراة النهائية بسجل قوي بعدما حقق الفوز في 21 مباراة من آخر 23 مواجهة خاضها بالبطولة بينما جاءت خسارتاه الوحيدتان خلال تلك السلسلة في نهائيي عامي 2024 و2025.

تفوق واضح للسيتي أمام تشيلسي

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بأفضلية معنوية واضحة، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم أمام تشيلسي خلال آخر 13 مباراة في مختلف البطولات محققا 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات.

وتعود آخر خسارة للسيتي أمام تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، لتصبح هذه السلسلة الأطول للفريق السماوي دون هزيمة أمام "البلوز" في تاريخ مواجهات الناديين.

