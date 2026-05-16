تشيلسي يصطدم بمانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد.. ومرموش يحلم بلقب جديد

يحتضن ملعب «ويمبلي» في الخامسة مساء اليوم، السبت، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025 - 2026، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا للنجم المصري عمر مرموش الذي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ بقميص الفريق السماوي.

تشيلسي يبحث عن اللقب التاسع

يدخل تشيلسي المباراة بطموح استعادة لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه، رغم معاناته هذا الموسم على مستوى النتائج والأداء.

ونجح الفريق اللندني في بلوغ النهائي بعدما تجاوز ليدز يونايتد، مستفيدًا من تألق عدد من نجومه وفي مقدمتهم كول بالمر وجواو بيدرو.

ويخوض “البلوز” النهائي الأول لهم منذ نسخة موسم 2021-2022، عندما خسر الفريق اللقب أمام ليفربول، بينما يعود آخر تتويج له في البطولة إلى موسم 2017-2018.

مانشستر سيتي يواصل الهيمنة المحلية

على الجانب الآخر، يواصل مانشستر سيتي فرض هيمنته على الكرة الإنجليزية تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، بعدما بلغ نهائي البطولة عقب فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وأصبح مانشستر سيتي أول نادٍ إنجليزي يصل إلى أربعة نهائيات متتالية في كأس الاتحاد الإنجليزي، في إنجاز يعكس الاستقرار الفني والقوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

عمر مرموش يطارد لقبًا جديدًا

ويتطلع عمر مرموش إلى حصد ثاني ألقابه مع مانشستر سيتي، بعدما انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

وكان اللاعب المصري قد توج بالفعل مع السيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم على حساب أرسنال، ويأمل في إضافة لقب جديد إلى سجله مع الفريق السماوي.

كما يسعى مرموش للمساهمة في استمرار حلم مانشستر سيتي بتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم، خاصة مع استمرار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

جوارديولا يستهدف الثنائية المحلية

ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم بعد حصد كأس الرابطة، حيث يسعى لإضافة كأس الاتحاد الإنجليزي إلى خزائنه.

وسيصبح السيتي سادس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية ينجح في الجمع بين لقبي الكأس المحليين خلال موسم واحد، بعدما سبق أن حقق هذا الإنجاز كل من أرسنال وليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى مانشستر سيتي نفسه في موسم 2018-2019.

تفوق واضح للسيتي أمام تشيلسي

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة بأفضلية معنوية واضحة، بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام تشيلسي خلال آخر 13 مباراة في مختلف البطولات، محققًا 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات.

وتعود آخر خسارة للسيتي أمام تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، لتصبح هذه السلسلة الأطول للفريق السماوي دون هزيمة أمام “البلوز” في تاريخ مواجهات الناديين.

أرقام مميزة للفريقين في البطولة

ومنذ موسم 2016-2017، فرض مانشستر سيتي وتشيلسي نفسيهما كأبرز فريقين في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من حيث النتائج والأرقام.

وحقق مانشستر سيتي 45 انتصارًا في البطولة خلال تلك الفترة مقابل 37 فوزًا لتشيلسي، كما سجل السيتي 159 هدفًا مقابل 111 هدفًا للبلوز.

كذلك يتصدر الفريقان قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك، بعدما خرج مانشستر سيتي بشباك نظيفة في 28 مباراة، مقابل 26 مباراة لتشيلسي.

ويملك تشيلسي قوة هجومية كبيرة في النسخة الحالية من البطولة بعدما سجل 21 هدفًا، وهو ثاني أفضل معدل تهديفي للفريق في موسم واحد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل، يواصل مانشستر سيتي نتائجه القوية في البطولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة من آخر 23 مواجهة خاضها في كأس الاتحاد، بينما جاءت خسارتاه الوحيدتان في نهائيي عامي 2024 و2025.