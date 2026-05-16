مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جولة اليوم بالقاهرة رافقه خلالها وزراء السياحة والتموين والتنمية المحلية، لافتًا إلى أن ما أُثير سابقًا حول أن الدولة تهرب من القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا صحة له، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير القاهرة الخديوية والتاريخية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بتطوير القاهرة ككل، مشيرًا إلى أنه تفقد شارع الفنون وشارع الشريفين وقصر وزارة الخارجية ووسط البلد، لافتًا إلى أن احتفالات شارع الفن ستُقام كل أسبوع.

وأشار إلى أنه تفقد أيضًا ميدان الأوبرا، كما شهد تطوير طريق صلاح سالم، مؤكدًا أن الطريق أحدث فارقًا كبيرًا في سيولة الحركة المرورية، ومشددًا على حجم التنمية التي تشهدها مناطق السيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعي.