معتمد جمال يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد حسن عن آخر استعدادات نادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

مواجهة الزمالك و اتحاد العاصمة

وكتبه أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك:"معتمد جمال يلقي محاضرته الأخيرة على لاعبي الزمالك بعد قليل للإعلان عن تشكيل مباراة اتحاد العاصمة".

يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال لخوض مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم السبت أمام اتحاد العاصمة في لقاء مرتقب لحسم اللقب القاري، خاصة بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد في الجزائر.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك

تولى معتمد جمال المسؤولية الفنية للزمالك خلال الموسم الجاري خلفا لأحمد عبد الرؤوف ونجح في تحسين أداء ونتائج الفريق على المستويين المحلي والقاري.

وقاد الفريق للتواجد في صدارة الدوري المصري كما نجح في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية، رغم الخروج من كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا.

وخلال فترته الثانية مع الفريق، قاد معتمد جمال الزمالك في 25 مباراة، حقق خلالها 15 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم، جاءت أمام زد في كأس الرابطة، وسيراميكا في كأس مصر، وإنبي والأهلي في الدوري المصري، وزيسكو يونايتد واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.

أرقام هجومية ودفاعية

سجل الزمالك تحت قيادته 31 هدفا بينما استقبل 17 هدفا وظهر الفريق بشكل متوازن نسبيا على المستويين الهجومي والدفاعي.

ويتصدر عدي الدباغ قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف يليه ناصر منسي بـ6 أهداف ثم حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

كما يتصدر ناصر منسي قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف (تسجيلًا وصناعة) برصيد 10 مساهمات، يليه الدباغ وبيزيرا بـ7 مساهمات لكل منهما، ثم أحمد فتوح بـ5 مساهمات.

وحافظ الزمالك على نظافة شباكه في 12 مباراة من أصل 25 مواجهة خاضها الفريق تحت قيادة معتمد جمال، وهو ما يعكس التحسن الدفاعي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

وضع المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، تعليمات فنية صارمة على لاعبي الخط الخلفي وخط الوسط الدفاعي قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة الحفاظ على التركيز طوال شوطي اللقاء وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة التسجيل، خاصة مع اعتماد اتحاد العاصمة على الهجمات المرتدة السريعة.

كما طالب المدرب لاعبيه بعدم ترك أي مساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري، مع الحذر من فقدان التركيز أو الرقابة في ظل قدرة المنافس على استغلال أنصاف الفرص والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.