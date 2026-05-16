قبل موقعة الزمالك واتحاد العاصمة.. أرقام الأندية المصرية في الكونفدرالية

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية مساء اليوم السبت إلى استاد القاهرة الدولي حيث يستضيف المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في ليلة يبحث فيها الفريق الأبيض عن التتويج باللقب القاري الثالث في تاريخه بالبطولة.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي وسط ترقب جماهيري كبير لحسم هوية بطل النسخة الحالية من البطولة.

سجل ألقاب الكرة المصرية في الكونفدرالية

تمتلك الأندية المصرية تاريخا قويا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية منذ تغيير مسماها عام 2004، حيث توجت باللقب 3 مرات.

الأهلي: لقب واحد عام 2014

الزمالك: لقبان عامي 2019 و2024 ويبحث عن التتويج الثالث في نسخة 2026

بيراميدز: وصيف البطولة عام 2020

حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على حضور 46,200 مشجع للمباراة بواقع 44,200 مشجع لصالح الزمالك مقابل 2,000 مشجع للفريق الجزائري مع تنظيم دقيق لدخول الجماهير وتحديد بوابات الدخول وفق الترتيبات الأمنية.

نتيجة الذهاب وزيادة صعوبة المهمة

كان اتحاد العاصمة قد حسم مباراة الذهاب في الجزائر بالفوز بهدف دون رد، في لقاء شهد جدلًا كبيرا وإلغاء هدف لصالح الزمالك، ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق الأبيض في لقاء العودة.

حسابات التتويج

يدخل الزمالك اللقاء بأكثر من سيناريو للتتويج باللقب:

الفوز بفارق هدفين (2-0 أو 3-1) يمنحه البطولة مباشرة

الفوز 1-0 يقود إلى ركلات الترجيح

أي فوز بفارق هدف بخلاف 1-0 يمنح اللقب للفريق الجزائري وفق قاعدة الهدف خارج الأرض

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات في ليلة ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية.