اليوم الذكري الأشهر في تاريخ الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك 6-1

تحل اليوم السبت 16 مايو الذكرى الرابعة والعشرون لمواجهة الاهلي والزمالك عام 2002 في الدوري، التي انتهت بفوز المارد الاحمر 6-1.

تفاصيل المباراة

وتعد المباراة استثنائية للنادي الأهلي خاصة في ظل تقديمه لاداء هجومي مميز حيث تألق المهاجم خالد بيبو الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف “سوبر هاتريك”، ليكتب اسمه بحروف بارزة في تاريخ لقاءات القمة.

وجاءت أهداف الأهلي عبر رضا شحاتة الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يواصل بيبو مهرجان الأهداف بتسجيل أربعة أهداف متتالية، فيما سجل حسام حسن الهدف الوحيد للزمالك.

وترتبط المباراة بجملة شهيره للمعلق مدحت شلبي، بقوله: “بيبو.. وبشير.. بيبو والجول”، في وصف مباشر لتألق مهاجم الأهلي واستغلاله لأخطاء دفاع الزمالك.

وقاد الأهلي في تلك المواجهة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، بينما كان يقود الزمالك المدرب الألماني أوتوفيستر، الذي انتهت مسيرته مع الفريق عقب هذه الهزيمة.