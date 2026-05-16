قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
قتل ترامب.. إيران تعلن عن مكافأة كبيرة لاغتيال الرئيس الأمريكي
كيفية طواف مريض سلس البول.. الإفتاء توضح
5 و10 جنيهات معدنية.. الحكومة تحسم الجدل وتكشف حقيقة الصور المتداولة
تحركات داخل المناطق السكنية.. الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
رئيس الوزراء يتفقد معرض «أهلًا بالعيد» في منطقة الجمالية
بعد 60 يومًا من تعيينه مستشارا قانونيا للوفد .. السيد البدوي يُقيل ثروت الخرباوي
متى يوم عرفة 2026؟.. الإفتاء تحدد موعد وقفة العيد خلال 5 ساعات
إسرائيل توسع غاراتها جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة 45 يوما.. تفاصيل
ضربوها بالمقشة حتى الموت..مصرع ربة منزل على يد حماتها وشقيقة زوجها في طنطا
الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ابن كثير المكي.. اليوم
تأجيل استئناف البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها على حكم حبسهما 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم الذكري الأشهر في تاريخ الكرة المصرية.. الأهلي والزمالك 6-1

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تحل اليوم السبت 16 مايو الذكرى الرابعة والعشرون لمواجهة الاهلي والزمالك عام 2002 في الدوري، التي انتهت بفوز المارد الاحمر 6-1.

تفاصيل المباراة

وتعد المباراة استثنائية للنادي الأهلي خاصة في ظل تقديمه لاداء هجومي مميز حيث تألق المهاجم خالد بيبو الذي نجح في تسجيل أربعة أهداف “سوبر هاتريك”، ليكتب اسمه بحروف بارزة في تاريخ لقاءات القمة.

وجاءت أهداف الأهلي عبر رضا شحاتة الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف إبراهيم سعيد الهدف الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يواصل بيبو مهرجان الأهداف بتسجيل أربعة أهداف متتالية، فيما سجل حسام حسن الهدف الوحيد للزمالك.

وترتبط المباراة بجملة شهيره للمعلق مدحت شلبي، بقوله: “بيبو.. وبشير.. بيبو والجول”، في وصف مباشر لتألق مهاجم الأهلي واستغلاله لأخطاء دفاع الزمالك.

وقاد الأهلي في تلك المواجهة المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه، بينما كان يقود الزمالك المدرب الألماني أوتوفيستر، الذي انتهت مسيرته مع الفريق عقب هذه الهزيمة.

الاهلي الزمالك الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد