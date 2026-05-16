رياضة

ليلة الحسم.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الليلة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تنطلق مساء اليوم، السبت، في التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة العربية والأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدف دون رد، ما يضع الفريق الأبيض أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة من أجل المنافسة على اللقب القاري.

سيناريوهات تتويج الزمالك

يدخل الزمالك المباراة بأكثر من احتمال لحسم البطولة:

الفوز 1-0: يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

الفوز بفارق هدفين أو أكثر: يتوج الزمالك باللقب مباشرة بمجموع المباراتين.

وتضع هذه السيناريوهات الفريق أمام اختبار قوي يحتاج إلى تركيز كبير طوال أحداث اللقاء.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

من جانبه، شدد المدير الفني معتمد جمال على لاعبي الزمالك بضرورة الالتزام الدفاعي الكامل خلال المباراة مع التركيز الشديد وتجنب الأخطاء التي قد تكلف الفريق استقبال أهداف.

كما حذر الجهاز الفني من خطورة الهجمات المرتدة السريعة التي يعتمد عليها اتحاد العاصمة مطالبا اللاعبين بعدم ترك أي مساحات أمام المنافس والحفاظ على الرقابة الدفاعية طوال اللقاء وتجنب فقدان التركيز أو التمركز الخاطئ في لحظات حاسمة.

 

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك العديد من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية، حيث لعب 12 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

وتعكس هذه الأرقام مدى صعوبة المواجهات التي تجمع الفريق الأبيض بالفرق الجزائرية، في ظل الندية الكبيرة التي تميز هذا النوع من اللقاءات القارية.

استعدادات مكثفة لتعويض خسارة الذهاب

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة، حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

الصحة : انخفاض معدل الولادات القيصرية البكرية إلى 67% بمستشفى السلام

وزير الدولة للإعلام يدعو رؤساء القنوات الفضائية الخاصة لاجتماع موسع غدًا

استنفار بلجان السياحة بمصر والسعودية والأردن لضمان انتظام رحلات الحجاج

أبطال فيلم "إذا كنت تفكر جيدًا" يلفتون الأنظار في مهرجان كان

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

