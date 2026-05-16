ليلة الحسم.. سيناريوهات تتويج الزمالك بالكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الليلة

تنطلق مساء اليوم، السبت، في التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وسط ترقب جماهيري كبير من عشاق الكرة العربية والأفريقية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة الزمالك بهدف دون رد، ما يضع الفريق الأبيض أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة من أجل المنافسة على اللقب القاري.

سيناريوهات تتويج الزمالك

يدخل الزمالك المباراة بأكثر من احتمال لحسم البطولة:

الفوز 1-0: يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

الفوز بفارق هدفين أو أكثر: يتوج الزمالك باللقب مباشرة بمجموع المباراتين.

وتضع هذه السيناريوهات الفريق أمام اختبار قوي يحتاج إلى تركيز كبير طوال أحداث اللقاء.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

من جانبه، شدد المدير الفني معتمد جمال على لاعبي الزمالك بضرورة الالتزام الدفاعي الكامل خلال المباراة مع التركيز الشديد وتجنب الأخطاء التي قد تكلف الفريق استقبال أهداف.

كما حذر الجهاز الفني من خطورة الهجمات المرتدة السريعة التي يعتمد عليها اتحاد العاصمة مطالبا اللاعبين بعدم ترك أي مساحات أمام المنافس والحفاظ على الرقابة الدفاعية طوال اللقاء وتجنب فقدان التركيز أو التمركز الخاطئ في لحظات حاسمة.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك العديد من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية، حيث لعب 12 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

وتعكس هذه الأرقام مدى صعوبة المواجهات التي تجمع الفريق الأبيض بالفرق الجزائرية، في ظل الندية الكبيرة التي تميز هذا النوع من اللقاءات القارية.

استعدادات مكثفة لتعويض خسارة الذهاب

يدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة، حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.